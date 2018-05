Un vídeo muestra a un policía golpeando y amenazando a un joven en Gijón

Un vídeo difundido este lunes a través de Facebook y Twitter muestra cómo un agente golpea con la porra y llega a espetar un "te voy a reventar" a un joven. Las imágenes fueron tomadas en Gijón la madrugada del pasado sábado, y en ellas se puede ver cómo los agentes presentes también detienen a una joven. La Policía ha admitido que las imágenes son reales, pero asegura que todo forma parte de una actuación más larga y defiende a los policías que la protagonizaron.

La grabación fue subida a Facebook por una joven gijonesa llamada Tatiana, y después se viralizó a través de esta red y de Twitter. En conversación con eldiario.es, Tatiana admite que el vídeo no fue grabado por ella, pero que decidió colgarlo en sus redes por la indignación que le causaba. "No entiendo que peguen al chico y luego no le detengan. Es una agresión en toda regla", asegura.

Ayer en Gijon, los fascistas de uniforme estaban sueltos. pic.twitter.com/3c58YDyoyB — Se sensato (@sesensato1) 27 de mayo de 2018

Desde la Policía de Gijón ofrecen una versión muy distinta de lo ocurrido. Pero admiten que lo que aparece en el vídeo forma parte de la actuación de dos de sus agentes, lo que ha motivado la apertura de una información reservada para investigar los hechos.

En un comunicado enviado a los medios, las fuerzas de seguridad aseguran que los dos ciudadanos "en estado ebrio y desobedecen reiteradamente las indicaciones de los agentes para que abandonen ese recinto". También que la grabación muestra un fragmento de un episodio mucho más largo, en el que e "insisten en numerosas ocasiones para que esas personas se vayan de ese lugar donde no se puede permanecer".

El momento más conflictivo es el del joven que recibe dos porrazos por el mismo agente, que es el mismo que le exclama "que te vayas fuera, que te voy a reventar" tras haberle agredido. La Policía no dice nada sobre esta frase amenazante ni hace mención al uso de la porra. Su explicación se limita a que el joven "se encara con los agentes, resistiéndose de forma pasiva a la actuación y ese es momento que se extracta en el intervalo de imágenes que se observa en el vídeo".

La Policía gijonesa señala además que el hombre y la mujer que aparecen "venían de un bar cercano donde al parecer habían participado en una pelea", un hecho del que no se tienen más datos y que solo aparece en la versión policial. Y añaden: "Pese a los constantes intentos para que abandonasen la zona de forma voluntaria, no atendieron las órdenes de los policías. Incluso la mujer se agarró a las puertas del coche y se negó a soltarlas, por lo que fue detenida por desobediencia".

Más allá del comunicado, eldiario.es ha preguntado a la Policía Nacional por las palabras del agente hacia el hombre y el uso de la porra contra él que se puede ver en el vídeo. Las fuerzas de seguridad han insistido en remitirse a ese texto y a la investigación abierta por medio de la información reservada, que determinará si procede abrir algún expediente disciplinario a los agentes protagonistas.