Una mujer se quita el pañuelo ante el ultraderechista francés Éric Zemmour para mostrarle que lo lleva porque quiere

Las elecciones francesas de la próxima primavera pueden tener más de una candidatura de extrema derecha. El tertuliano Éric Zemmour, conocido por sus opiniones racistas, homófobas y machistas, coquetea con la idea de presentarse a las presidenciales y está pisando los talones a Marine Le Pen en las encuestas.

Aunque Zemmour no ha confirmado oficialmente su candidatura, está ya haciendo su particular campaña y este lunes se ha desplazado a la localidad de Drancy –conocida por albergar un campo de internamiento de judíos durante la ocupación nazi–, en la periferia de París, ante las cámaras de la cadena de televisión CNEWS, afín a la extrema derecha.

Allí se ha encarado con una ciudadana por llevar un pañuelo sobre la cabeza por la calle. "Respete la libertad, respete a la mujer que soy, no el pañuelo que llevo", le ha pedido la mujer. "Quíteselo, si el pañuelo no tiene importancia", ha recriminado Zemmour, a lo que la mujer ha respondido: "Quítese usted la corbata".

El ultraderechista le ha contestado con un "Me la quito cuando quiera", pero ha añadido que "la corbata no es un elemento religioso, no señala nada de la religión. "El pañuelo tampoco", ha respondido la señora, tras lo cual ha aceptado quitarse la prenda y ha preguntado: "¿Me va a respetar entonces? Lo que buscamos es respeto".

La mujer finalmente se ha retirado la prenda defendiendo que lo hace en "libertad": "Yo elijo ponérmelo y yo elijo quitármelo".

Ya con la cabeza desvelada, Zemmour ha continuado provocándola: "Ahora usted respeta la laicidad", le ha espetado, ante lo que la ciudadana ha defendido: "El pañuelo no marca la religión, como su corbata no marca su inteligencia".

Éric Zemmour es un personaje conocido, que lleva más de una década participando en programas de la televisión francesa. El tertuliano mantiene el suspense sobre si se presentará o no a las elecciones –"Hay mucha gente que quiere que sea candidato", respondió hace poco sobre la cuestión–, pero los institutos demoscópicos ya preguntan por él en las encuestas, en las que recibe un apoyo similar al de Marine Le Pen, que en las anteriores elecciones quedó en segundo lugar tras Emmanuel Macron.