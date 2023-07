No, 'La vida de Brian' no ha sido censurada por mucho que Abascal insista

Santiago Abascal debe pensar eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Lo volvió a demostrar en el acto organizado este pasado lunes en Madrid para presentar su programa cultural. Unas propuestas ausentes del documento que ya habían dado a conocer. Lanzó proclamas en defensa de “los toros” y “la buena mesa”, atacó el cine español “subvencionado”, mencionó referentes como Sánchez-Dragó y leyó alguna poesía patriótica.

Cuando abordó la “censura del progresismo” empuñó un caso falso: el de la supuesta censura de La vida de Brian. Abascal repitió en dos ocasiones que la película de los Monty Python había sido censurada, y hasta citó la escena concreta que había sufrido un tijeretazo, aquella en la que el personaje de Stan (Eric Idle) asegura que quiere ser mujer. “Desde ahora quiero que me llaméis Loretta. Es mi derecho como hombre”, subraya el personaje y añade que “los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren”. La prueba más sencilla para comprobar que la escena no se ha censurado es acudir a donde está disponible (en España, la plataforma Filmin) y rebobinar hasta el minuto 19, donde ocurre la escena y donde se puede ver en su totalidad sin un solo fotograma cortado.

Abascal hacía referencia a un bulo perpetuado por los medios desde hace meses que ni siquiera hace referencia a la película, sino a una adaptación teatral que se preparaba. El origen de la fake new vino de unas declaraciones durante un encuentro con público de uno los Monthy Python originales, John Cleese, donde contó que varios actores habían manifestado sus reticencias con ese comentario que podían considerar ofensivo para el colectivo trans. El medio conservador británico The Telegraph recogió lo que dijo Cleese y lo convirtió en una noticia que en su titular, ambiguo, decía que Cleese había instado a quitar la escena de la adaptación de la que es responsable.

Una noticia que se convirtió en el comienzo de un teléfono escacharrado que terminó con medios de todo el mundo asegurando que la versión teatral de La vida de Brian iba a ser censurada o que, directamente, La vida de Brian se topaba con la censura décadas después (muchas de estas publicaciones olvidan que la principal censura que tuvo el filme fue la de la Iglesia católica en su estreno en 1979).

Tal fue la rapidez y el tamaño del bulo que el propio John Cleese tuvo que salir a decir que era mentira que la escena se fuera a censurar, y que la adaptación teatral seguiría incluyendo dicho gag. “Hace unos días hablé delante del público a las afueras de Londres. Les dije que estaba adaptando La vida de Brian para que pudiéramos hacerla como un espectáculo teatral (no como un musical). Dije que habíamos tenido una lectura del último borrador de guion en Nueva York hace un año y que todos los actores, varios de ellos ganadores del premio Tony, me habían aconsejado encarecidamente que cortara la escena de Loretta. Por supuesto, no tengo ninguna intención de hacerlo”, zanjó.

El problema es que la aclaración de Cleese no tuvo el mismo eco mediático que la publicación original del Telegraph, y que muchos medios que publicaron la primera noticia no se encargaron de rectificar ni de eliminar la noticia anterior, lo que ha dejado un rastro en internet en donde si uno busca “La vida de Brian censura” se encuentra con una abundancia de publicaciones asegurando que se ha censurado y pocas contando la versión completa. Si a eso se suma las declaraciones de un político que usa su púlpito para perpetuar la mentira, el resultado es un bulo que se ha asumido como verdad, aunque esté lejos de serlo.