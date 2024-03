Los orígenes cristianos de Europa y el uso de drogas con fines terapéuticos: el deslavazado discurso de Ayuso ante el PP europeo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este miércoles a Bucarest, a la reunión del Partido Popular europeo, para reivindicar “los valores más importantes sobre los que se sustenta la Unión Europea: la libertad y la vida”, que son además “los dos bienes más preciados que tiene el hombre”. ¿Por qué? “Porque se presupone que a los populares la gestión se nos da bien y lo hacemos con excelencia y con rigor”.

La mezcla de temas no es una cuestión de selección de frases, sino la evolución literal del discurso que ha ofrecido Ayuso ante el PP europeo. Así seguía: “No hemos venido a ser ‘bien quedas’, solamente a hacer unos amigos mientras fallamos a la verdad y al futuro y a los jóvenes”. La líder regional del PP ha defendido su manera de hacer política: “Por eso yo no me resigno a hacer eso porque si no no nos van a soportar”.

Era el momento de preguntarse, quizás, entre los asistentes, quién es Ayuso: “Represento a la región capital de España”, ha explicado. “La región que está más de moda, o una de las que están más de moda en el mundo, por ser alegre, por ser mestiza, plural, por tener la mejor vida nocturna”, ha seguido la presidenta, sin desaprovechar la polémica a la que esta semana ha dedicado algún mensaje en X: “Que ahora nos quieren quitar los de siempre”.

De Madrid, a la defensa de los principios y los valores. Los de Ayuso y los del PPE, que no son los de una Francia que acaba de convertirse en el primer país que recoge el derecho al aborto en su Constitución. “Ahí está occidente, nacimos ahí y se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho, que no podemos olvidar”, ha dicho Ayuso. “Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida y más en una región, la europea en su conjunto, que se está envejeciendo”.

Era un buen momento para incidir, como hizo poco después, en los desafíos que ve la presidenta de la Comunidad de Madrid para el futuro de Europa y el de de los jóvenes. Pero Ayuso ha tomado antes un desvío: la utilización de las drogas con uso recreativo. “Tampoco considero”, ha dicho, “como pasa en Alemania, que eso es progreso, que eso es prosperidad y eso es Europa”.

La presidenta ha denunciado ante el PPE que “nos estamos olvidando de los problemas reales de la juventud de qué Europa les vamos a dejar” y que se presta mucha atención al presente, “pero no estamos pensando en un futuro en el que muchos países fuera de nuestro orden mundial van a tener muchos más habitantes que la propia UE”.

Acto seguido, por qué no, también ha hablado de la Inteligencia Artificial. “¿En qué futuro se van a desenvolver los jóvenes?” ha preguntado Ayuso. “La Inteligencia Artificial, si no es bajo unos valores determinados, no será Inteligencia artificial, será otra cosa”, ha sido la frase siguiente.

A continuación ha descrito los desafíos de ese futuro —con o sin IA— ejemplificados en tres problemas:

“Las gentes del campo abandonadas”

“El envejecimiento de la población es evidente”

“La soledad de los niños a mayores”, con su explicación: “Menos hermanos, menos tiempo con los abuelos, menos realidad, menos humanismo”

Y una solución:

“Los jóvenes necesitan que lideren proyectos europeos de investigación de vanguardia”

En un discurso en el que ha cabido de todo, lo siguiente tenía que ser la amnistía, previo paso por la capital de España. “Madrid está creciendo como nunca hasta ahora porque somos una región que dice no a las dictaduras, al totalitarismo”, ha dicho Ayuso. Madrid, ha defendido, “es la casa común de todos los que huyen de los terroristas, de las imposiciones, de los liberticidas, de los nacionalismos”.

“Ojo”, ha enfatizado la presidenta para pedir a la UE “que escuche lo que se va a votar mañana en España, esa amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos”.

Había que resumirlo en una frase. Porque el resto ha sido otro viaje de la amnistía hasta el ‘caso Koldo’. Ayuso ha unido a los beneficiarios de la amnistía, que ha descrito como “aliados con Putin, personas que están con las dictaduras como la venezolana”, para vincularlo inmediatamente después con las mascarillas del ‘caso Koldo’, pasando por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “la que está pergeñando todo esto”.

Si la solución a los problemas del futuro de los jóvenes es la investigación, Ayuso tiene otra para el futuro de España, PPE mediante: “Ser más populares que nunca y no faltar nunca ni a la verdad, ni a la realidad”.