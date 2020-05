Los porteadores de ataúdes convertidos en meme aplauden a los sanitarios y advierten: "Quédate en casa o baila con nosotros"

El vídeo suele arrancar con una situación que no tiene pinta de acabar bien, ya sea una caída aparatosa o un golpe. Acto seguido, cuando está a punto de suceder lo peor, se corta la imagen y aparece un grupo de hombres en traje con un féretro a hombros mientras bailan y lo zarandean. El meme ya es universal, y los porteadores de ataúdes de Ghana, viralizados durante la pandemia del coronavirus, se han convertido en auténticas celebridades de Internet.

Esa es la razón por la que Benjamin Aidoo, el líder del grupo, ha aprovechado la ocasión para publicar un mensaje en su cuenta personal de Twitter dando las gracias y aplaudiendo a todos los doctores del mundo. "Recordad: quedaos en casa o bailad con nosotros", dice el porteador junto al resto de miembros, esta vez vestidos con trajes blancos en lugar de negros.

"Hace tres años grabé a estos increíbles porteadores y ahora están en todas partes gracias a Internet", cuenta Salley Lansah, el periodista de la BBC responsable de las imágenes que ahora circulan por redes sociales o grupos de mensajería. Ahora, ha vuelto para preguntarles cómo han llevado la fama.

"La gente me llamaba para decirme: ‘oye, tu vídeo está siendo usado en Internet, en las redes sociales, se está viralizando por todas partes’", recuerda Bejanmin Aidoo en el reportaje de la BBC. Es extraño no encontrar el meme aplicado a prácticamente todo tipo de situaciones. También han aparecido incluso versiones, como una de la época medieval. "Este vídeo me ha ayudado mucho. Me he convertido en una celebridad. Quieren verme y me llaman para hacerme entrevistas", añade.

El negocio de estos porteadores también se ha visto afectado por el coronavirus, ya que no es posible celebrar funerales sin mantener la distancia de seguridad, pero Aidoo asegura que ya tiene pensado qué van hacer cuando termine la pandemia: "Vamos a dar la vuelta al mundo para enseñarle a la gente lo que hacemos".