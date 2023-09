El presidente de los hosteleros defiende que en el sector “siempre” han trabajado “media jornada: de 12 a 12”

El presidente de la Confederación de Hostelería de España considera que los turnos de media jornada han sido toda la vida los que abarcan “de 12 a 12” y por eso no entiende que haya quien rechace turnos de diez o hasta doce horas. José Luis Yzuel ha comparecido este martes en unas jornadas organizadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en la que se analizaba “El reto de las vacantes en España”.

El año pasado, por ejemplo, había en nuestro país 109.000 puestos vacantes a pesar de contar con una tasa de paro del 13,5%. Según CEPYME, mientras la tasa de actividad del total de la población activa se ha reducido en 1,6 puntos en los últimos 10 años, entre la población jóven el descenso es de más de 10 puntos.

Y para Yzuel no tiene nada que ver con las condiciones ofrecidas en algunos sectores laborales, como ocurre en el de la hostelería, donde abundan horarios de diez y doce horas, y con salarios muy por debajo del mínimo legal.

“La población joven no se incorpora a trabajar y las condiciones de trabajar ya ni te cuento”, dice Yzuel, quien admite acerca de trabajar 10 horas que no sabe “si es grave”.

El presidente de la patronal hostelera prosigue: “Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos...”. Continúa hasta que acaba echándose las manos a la cabeza, “¡las horas! ¡que hacen diez horas, joder! ¡Qué dolor, si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a12!”, ha ironizado.

Yzuel afirma que trabajar más de diez horas “no es malo porque en temporada alta hay que aprovechar”, pero añade que eso no quiere decir “que no se les pague, que no se les compense, porque hay mucha gente dispuesta a cobrar un sobresueldo de maravilla para luego tener dos meses de vacaciones en vez de uno”.

El empresario añade que hay muchas empresas que ofrecen esta opción y que “eso se llama flexibilidad”, a pesar de las numerosas quejas por abusos en el sector. Yzuel ignora así que la legislación laboral española establece que un empleado a media jornada puede trabajar cuatro horas durante cinco días a la semana, hasta sumar un total de 20 horas. También cabe la posibilidad de trabajar 6 horas y 20 minutos durante tres días para hacer las mismas 20 horas semanales.