La receta de Villacís frente al "populismo": construir una noria gigante

"Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa". Así ha defendido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la intención del Ayuntamiento de construir en la capital la que será la noria más grande de Europa, que pretende superar los 135 del mítico London Eye.

Como ha contado El Confidencial, los promotores privados de la idea trasladaron inicialmente el proyecto al alcalde de Valencia, Joan Ribó, con la intención de construir la noria en la zona de la Marina. Tras varios años de negociaciones el Ayuntamiento valenciano rechazó la propuesta por considerarla una privatización del espacio público que no querían acometer en ese lugar, primera línea de costa, sin que el rechazo implicara no estudiar otra ubicación.

Ahora bien, tras el tuit de Begoña Villacís no se han hecho esperar las reacciones en Twitter, donde no han sido pocos los que ven en la medida un caso de populismo que la propia vicealcaldesa critica. Uno de ellos ha sido Vicent Marzà, conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, que ha respondido a Villacís recordando algunas iniciativas del PP valenciano como el circuito urbano de Fórmula 1 o la visita del Papa que han terminado en los tribunales investigados por corrupción.

Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra (😂) el PoPulismo, todavía puedes prometer:



- Circuito urbano de Fórmula 1.

- La visita del Papa.

- Ciudad de la Luz.



No olvides decir siempre: "No costará ni un euro a los madrileños". 😉https://t.co/JWMGFOFq68