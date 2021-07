La sonrisa de Pablo Casado cuando un exministro de Aznar llama "hijo de puta" al primer ministro holandés delante de él

"Hoy he leído en el periódico que [Mark] Rutte [primer ministro holandés], que es un hijo de puta, va a vigilar estrechamente la concesión de los fondos europeos a España", ha dicho Rafael Arias Salgado, ex ministro de UCD y de José María Aznar. El presidente de la Fundación Transición Española se refiere a una información de El Mundo sobre Holanda y los 140.000 millones de euros adjudicados a España que, de momento, ha pedido sólo los 69.500 millones de la parte de transferencias, sin recurrir a los créditos. Y, de esos 69.500, tanto la Comisión Europea como sus socios europeos, incluido Mark Rutte, han dado el visto bueno al desembolso de los primeros 9.000 millones de anticipo por las reformas ya acometidas.

En efecto, el dinero europeo del fondo de recuperación llega en la medida en que se hayan acometido hitos relacionados con inversiones y reformas. Además de los 9.000 millones del anticipo, España espera otros 10.000 millones antes del 31 de diciembre. Y tanto Rutte como sus aliados presionaron hace un año para lograr un freno de emergencia en la concesión de los fondos. Es decir: primero aprueba el dinero la Comisión Europea, que depende de la consecución de hitos pactados y, después, lo desbloquean (o no) los socios comunitarios en un consejo de ministros de Finanzas un mes después como mucho.

Hasta el momento, la Comisión Europea ha aprobado con 10 sobresalientes y un notable el plan de España y los socios comunitarios han desbloqueado los primeros 9.000 millones sin problemas. Eso sí, es conocido que Holanda y sus aliados autodenominados frugales (países ricos del norte como Austria, Suecia, Dinamarca y, a veces, Finlandia), además de Alemania, históricamente han sido duros con los países del sur y, en las negociaciones previas, ya han empezado a enseñar los dientes para los futuros desembolsos. No obstante, el consenso en la UE, y también en Estados Unidos, es que hay que mantener la intensidad del apoyo público durante al menos este año y el que viene.

Al "hijo de puta" de Arias Salgado, Ignacio Camuñas, presidente del Foro de la Sociedad Civil y presente en la mesa redonda con el presidente del PP, Pablo Casado, respondía: "Gracias a dios, gracias a dios, ¡bendito Rutte!". Mientras, reía y sonreía el presidente del PP ante quienes le decían: "Que tengas mucha suerte y que gane las elecciones por mayoría absoluta". A lo que él respondía: "Qué lujo de ponencias".

Eso sí, varios minutos después del insulto de Arias Salgado ante las risas del auditorio, el propio Casado se ha alineado con Rutte hablando de concordia en relación al primer ministro de quien se acababa de mofar el auditorio: "Concordia es utilizar bien los fondos europeos, utilizarlos para los españoles, utilizarlos en lo que la Comisión Europea nos pide. No porque los frugales, como Holanda y Austria y los países nórdicos digan con toda razón: 'Yo estoy poniendo recursos para la solidaridad en España y ellos indexan las pensiones o el sueldo a los funcionarios o el SMI o la renta mínima de inserción a la inflación con un 3% este año'. Y es normal que lo digan, porque muchos de ellos ni siquiera lo están haciendo. Pero lo que es importante es que vaya a unas reformas estructurales que permitan hacer un crecimiento económico y que permitan crear empleo para financiar el Estado de bienestar".

Pablo Casado intervenía en la jornada Concordia, Constitución y Patriotismo organizada por el PP en Ávila en el 45 aniversario del encargo del rey Juan Carlos a Adolfo Suárez para que formara el primer Gobierno preconstitucional tras la muerte de Franco.

Casado, además, ha vuelto a deslizar sospechas de corrupción en el mecanismo dispuesto por el Gobierno para la gestión de los fondos, a pesar de haber sido calificado con un sobresaliente por Bruselas: "Moncloa reparte a dedo donde le da la gana sin dar ninguna cuenta. Eso se llama clientelismo, si no corrupción, a la hora de gestionarlo si no se hace bien. No hay ningún tipo de control parlamentario, ningún tipo de control administrativo y ningún tipo de diálogo con las entidades autonómicas y locales y la oposición. Por tanto, ¿por qué el Gobierno no acepta concordia, que es hacer una agencia independiente de gestión de los fondos europeos a cambio de que el PP se solidarice con las reformas estructurales que ya deberían estar planteando, en vez de engañarnos a todos diciendo que las van a hacer en el 2024, quizá porque ya asumen que entonces no están en el gobierno y nos tocará a nosotros?".

Bruselas, en cambio, afirma en su evaluación: "España ha establecido una estructura adecuada para implementar el plan, así como para supervisar e informar sobre los avances. Los hitos y metas propuestos son claros y parecen realistas y los indicadores propuestos son relevantes, aceptables y sólidos. La nueva secretaría general de Fondos Europeos de la vicepresidencia económica actuará como coordinador del plan y punto de contacto con la Comisión Europea. Los ministerios correspondientes serán responsables de la implementación de las inversiones y reformas en el ámbito de su competencia. La implementación del plan estará sujeta al control de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)".

Lío con los fondos

En su argumentación, además, Casado se lía con las cifras y los fondos. El presidente del PP ha dicho: "Aquí hablamos de unos 70.000 millones que son deuda, pero de los 70.000 que son transferencias directas, España va a devolver la mitad". Pero lo cierto es que el mecanismo del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE no establece que haya que devolver nada más que la parte de los créditos, no la de los fondos.

Pero Casado insiste: "Es que aquí nos estamos olvidando. De los 70.000 recibiremos 35.000 netos. Lo demás lo tenemos que aportar como contribuyentes al marco financiero plurianual, y lo demás lo estamos perdido en otras políticas de cohesión, de vertebración y de política agraria común".

Pero eso no está escrito en ningún lado y son cosas distintas. Una cosa es el Fondo de Recuperación y Resiliencia, de 750.000 millones, que se financia con las emisiones de deuda comunitaria que ha empezado a hacer periódicamente el Ejecutivo comunitario, y cuyo repago se sufragará con recursos propios a través de impuestos europeos.

Y otra cosa es el Marco Financiero Plurianual, que es el presupuesto de la UE para 2021-2027, y que el Parlamento Europeo quería que fuera de 1,3 billones; España pedía 1,15 y, al final, se quedó en 1,074 por la presión, precisamente, de "Holanda y Austria y los países nórdicos" que, según Casado, tienen "toda la razón". Un Marco Financiero que pierde un contribuyente neto como Reino Unido y del que España recibirá menos dinero, aunque le llegarán otros 40.000 millones en fondos sociales.

Una parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia se gestiona por los países (672.000 millones) y el resto se articula a través de los programas de la Comisión Europea (Horizon EU, RescEU, Fondo de Transición Justa, etc).