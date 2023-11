Sonrisas, lágrimas y el atril de Escrivá: las anécdotas de la toma de posesión del Gobierno

Ya es oficial: los 22 ministros y ministras del nuevo Gobierno de coalición han tomado posesión de sus cargos. Un momento simbólico que marca el inicio de una nueva legislatura. Y como todo acto institucional y protocolario que se precie, este también ha dejado anécdotas. Ministras llorando, risas, nervios y algún recado. Y un añadido: el ministro José Luis Escrivá y un atril. Una historia que no es nueva, pero cuyo final no te vamos a desvelar aún.

El despiste de Nadia Calviño

La vicepresidenta y ministra de Comercio, Nadia Calviño, ha protagonizado un momento de confusión ante Felipe VI. Al prometer su cargo, durante unos segundos se ha quedado en el centro del salón, sin tener muy claro hacia dónde ir. Al final ha vuelto a su sitio, con las risas cómplices del resto del Gobierno:

“Y ministras, por supuesto”

Uno de los primeros momentos anecdóticos lo ha dejado la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que al prometer su cargo ante Felipe VI en Zarzuela ha asegurado que protegería los secretos del Consejo de ministros. “Y ministras, por supuesto”, ha añadido. Este ha sido el momento:

Irene Montero y su recado a los amigos de Pedro Sánchez

Irene Montero ha sido contundente en su despedida. “Pedro Sánchez nos ha echado del Gobierno”, ha dicho en el traspaso de la cartera de Igualdad a Ana Redondo. Además, la ya ex ministra de Podemos ha recordado unas palabras que dijo Pedro Sánchez en campaña sobre el feminismo. “Hay una impresión de que ciudadanos, hombres de 40 o 50 años, han visto que algunos discursos han sido incómodos hacia ellos”, dijo entonces el presidente. En su discurso, Irene ha recordado esas palabras y le ha deseado a Redondo la “valentía” para “incomodar” a esos amigos del líder del Ejecutivo:

Escrivá versus el atril

El anterior ministro de Seguridad Social y ahora ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha vuelto a protagonizar un momento anecdótico frente a su atril. Pero —y aquí va el final de esta historia—, esta vez el atril no ha conseguido vencer. Hace meses, Escrivá no entendía quién había diseñado el mueble frente al que hablaba, después de haber llenado un hueco del atril de agua creyendo que era un vaso para beber. El momento se hizo viral y se ha venido compartiendo en redes sociales desde entonces. De hecho, hace unos días, el renovado ministro compartió en su cuenta de Twitter un recopilatorio con sus fails.

Y ahora, durante el traspaso de su cartera, se ha ganado el aplauso de los presentes al beber agua del vaso que tenía preparado. A pesar de una pequeña muestra de duda de la ahora vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que observaba desde atrás el momento. “Uy, uy, uy”, decía. Pero no. Escrivá ganó al atril. Jaque mate, mueble institucional.

Las lágrimas de Yolanda Díaz y Raquel Sánchez

Como decíamos, el acto de hoy no solo ha contado con escenas simpáticas o tensas. También ha tenido momentos emotivos, con las lágrimas de la ya ex ministra Raquel Sánchez, que no repite en el Gobierno, y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha emocionado recordando a su familia en su discurso.