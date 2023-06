Sánchez defiende que el PP ha convalidado más decretos del Gobierno que EH Bildu

El Partido Popular ha convalidado más reales decretos ley del Gobierno que EH Bildu. Es el argumento que ha usado este lunes Pedro Sánchez para rechazar que su Ejecutivo haya convertido a los independentistas vascos en un socio de Gobierno. “No hemos gobernado con EH Bildu, no tenemos un acuerdo con EH Bildu porque no hay un acuerdo de legislatura; y si uno mira las medidas que se han aprobado con EH Bildu o con el PP, hemos coincidido más veces con el PP que con EH Bildu”, ha dicho en una entrevista esta mañana en Onda Cero.

Sánchez ha contabilizado los decretos ley que el PP ha convalidado a lo largo de esta legislatura y también los de EH Bildu. 51 por 48. “¿Esto significa que hemos gobernado con el PP? No”, ha respondido el presidente del Gobierno preguntado por Carlos Alsina si engañó a los españoles en campaña cuando dijo que no pactaría con los independentistas vascos. “No es cierto que haya gobernado con EH Bildu”, ha insistido varias veces Sánchez.

“¿Qué significa gobernar con EH Bildu? ¿Hay algún ministro de EH Bildu en el Gobierno?”, ha proseguido el presidente con su argumentación. “He tratado siempre de, a pesar de los insultos, descalificaciones, bulos, mentiras, por parte de la derecha, no solo por la política, también por la mediática”, ha dicho Sánchez. “Un acuerdo de Gobierno significa tener a ministras en tu partido, haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política, no lo hay. Hay acuerdos puntuales sobre leyes concretas”, ha dicho.

Sánchez también ha recordado que el PSOE ha dado con sus votos la alcaldía de Pamplona y no a EH Bildu. “No deja de ser curioso que ahora parece que el señor Feijóo se convierte en un hombre de Estado cuando hizo lo mismo que Valls en Barcelona y lo que ha hecho el PSOE en Pamplona no dándosela a EH Bildu y sí a UPN. No estamos en el con quién sino en el para qué”, ha defendido.

Acusa al PP de trumpista

El presidente del Gobierno ha centrado buena parte de su discurso en criticar al principal partido de la oposición por su actitud durante esta legislatura. Y lo ha definido con dos palabras: “Bloqueo y deslealtad institucional”. “Renuncia a sus obligaciones constitucionales incumpliendo la Constitución Española; acude a Bruselas a boicotear la negociación de los fondos europeos o la solución ibérica”, ha enumerado el presidente en los micrófonos de la radio de Atresmedia.

Y ha ido más allá. “Un partido como el PP que lleva cinco años incumpliendo la Constitución Española es trumpismo”, ha dicho. “Hemos escuchado a dirigentes no menores del Partido Popular decir que había pucherazo el 28 de mayo. O deshumanizar a tu adversario diciendo que es bolivariano, egoísta, soberbio, que no tiene sentimientos”, ha criticado Sánchez. “Es lo que hacen cuando hablan de sanchismo. Ese intento de deshumanizar a tu adversario político. Es una estrategia común cuando la derecha está en la oposición”, ha sostenido. “No hablamos de Feijóo o la felicidad. La disyuntiva es o Sánchez o Feijóo, pero no Sánchez o España”, ha insistido el presidente del Gobierno.

Sánchez se ha quejado también, en línea con el discurso ante los diputados socialistas en el Congreso, a principios de junio, de la “desproporción” en la representación de voces progresistas en los medios de comunicación. “Cualquier analista, observador, es consciente de que hay una desproporción en la representación de voces progresistas, en tertulias o medios, respecto a la realidad sociológica de nuestro país”, ha dicho Sánchez preguntado por Alsina sobre las afirmaciones en aquel discurso.

El entrevistador le ha recordado aquellas palabras: “Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones”. Y le ha preguntado concretamente por los canales y programas donde ocurrirá eso, aunque Sánchez ha preferido no responder bajo el argumento de que es el presidente del Gobierno. “Lo que hago es constatar una realidad. Cualquier analista objetivo puede coincidir sobre cuál es la realidad mediática de nuestro país: hay una absoluta desproporción de medios, voces y aproximaciones conservadoras”, ha insistido.

Acusa a Feijóo de cinismo sobre la lista más votada

Alsina ha preguntado a Sánchez si facilitará que gobierne la lista más votada después de las generales para evitar una situación de bloqueo o un pacto entre el Partido Popular y Vox. “Durante estos cuatro años hemos tenido suficiente experiencia como para saber cuáles son las opciones del PP, que son gobernar con Vox. Y más peligroso que Vox es ver a un PP que asimila las tesis de Vox”, ha redundado el presidente sobre los argumentos que ofreció este domingo en una entrevista con el diario El País.

“Hay dos opciones: o Sánchez o Feijóo. Hoy se ha desvelado la relación estratégica del PP con Vox. Decir que el PSOE tiene que entrar en un debate sobre la lisa más votada cuando están haciendo lo que están haciendo es cinismo”, ha dicho Sánchez, que ha recordado que tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo los de Feijóo han pactado con los de Abascal en “cincuenta y tantas ciudades” donde había ganado el PSOE las elecciones. “No hay una decisión política tomada por el PP de respetar la lista más votada”, ha constatado Sánchez. “Después de estos cuatro años, donde no se ha respetado en absoluto la propuesta de la lista más votada, estos son debates que pertenecen a otra época”, ha zanjado el presidente del Gobierno.

“Del equipo de gobierno potencial de Feijóo sabemos solo quién será su vicepresidente: el señor Abascal”, ha vaticinado Sánchez. “Que el PP plantee el debate sobre la lista más votada cuando lo ha rechazado en Castilla y León, cuando van a tener el gobierno de Extremadura, y en muchas ciudades, me parece un ejercicio de cinismo”, ha reiterado.

Discrepancias con Irene Montero

El presidente y líder del PSOE ha abordado en la entrevista las “discrepancias” que ha mantenido con la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, a lo largo de la legislatura, no solo a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' sino también por el tono de ciertos discursos “incómodos” para los hombres “más de confrontación que de integración”. “Probablemente es donde donde hemos retrocedido porque tengo amigos que se han sentido incómodos con algunos discursos más de confrontación que de integración”, ha dicho Sánchez. “Hay una impresión de que ciudadanos, hombres de 40 o 50 años, han visto que algunos discursos han sido incómodos hacia ellos”, ha añadido.

“Coincido con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en pensar en el feminismo como un movimiento integrador, también hacia buena parte de la población masculina. Lo que queremos es ver un país en igualdad, donde las mujeres crecen libres y seguras. Esa apelación a feminismo integrador es una de las tareas pendientes que tiene el espacio progresista”, ha argumentado.

Sánchez ha reconocido como propio el “error” con la ley del 'solo sí es sí', que el PSOE decidió reformar sin contar con Unidas Podemos y sacar adelante gracias a los votos del Partido Popular en el Congreso. Estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno del error que se había cometido, a la ministra de Igualdad, y ante la imposibilidad, opté por que el Grupo Socialista la reformarse“, ha dicho sobre la decisión que tomó tras las revisiones de penas a la baja que empezaron a decidir los jueces en aplicación de la ley aprobada a finales del año pasado.

Sánchez ha reconocido las discrepancias “públicas y notorias” con la ministra pero también “los avances en materia de Igualdad en esta legislatura. ”Rotundamente sí. Las políticas contra la violencia de género, pero la agenda feminista es mucho más que eso: subir el salario mínimo, del que un 60% de beneficiarias son mujeres trabajadoras; también una reforma laboral, la subida de las pensiones, las mínimas, las de viudedad... estamos hablando fundamentalmente de mujeres“, ha dicho. Y preguntado por Montero y sobre por qué la ha mantenido como ministra durante toda la legislatura, ha respondido: ”He intentado primar la estabilidad institucional para poder responder a los imprevistos y a los shocks que hemos tenido“.