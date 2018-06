El tuit "independentista" de Albert Rivera no es lo que parece

A lo largo de este lunes, un tuit de Albert Rivera del 1 de julio de 2010 ha reflotado hasta acumular en unas horas casi 2000 retuits. En él, el ya líder de Ciutadans compartía (con un retuiteo manual) un artículo, cuyo link ya no funciona aunque sí se puede leer en la web, de cronica.cat titulado "amb un estat propi, milloraria l'economia catalana" ("con un estado propio, mejoraría la economía catalana"). Lo hacía, además, acompañado del hashtag #adeuespanya.

Algunos adversarios, como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se han apresurado a bromear (luego ha aclarado que era "un chiste") sobre un supuesto independentismo, por entonces, de Rivera.

Madre mía. Ha sido bromear con que Albert Rivera era indepe en 2010 y se me ha llenado Twitter de diputados que votaron mantener a los corruptos en La Moncloa el viernes. Perdón, he cruzado una línea roja sensible... algo así como sugerir que uno del Opus es gay. Supongo. 😅🙏