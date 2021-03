"¡Que los votos los cuenta la gente en el colegio electoral!": la explicación de Facu Díaz para conspiranoicos del voto por correo

El cómico y presentador Facu Díaz ha contestado este miércoles en vídeo a todos los que han querido sembrar dudas sobre la fiabilidad del voto por correo de cara a las próximas elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid, recordando que todos los votos se cuentan en los colegios electorales delante de los presentes. "En todas las mesas electorales puede haber un apoderado y un interventor de cada partido. Pueden ir ustedes a mirar cómo se cuentan los votos y cómo se custodian los votos. Manden a gente a vigilar los votos y verán que es imposible cometer un fraude electoral en este país", ha explicado Díaz en su canal de Twitch, alarmado de la campaña de desprestigio hacia el voto por correo que están llevando a cabo miembros de la derecha.

Díaz a tachado de ignorantes e irresponsables a todos aquellos que se dedican a sembrar el temor del fraude electoral. "¿Y qué pasa si gana Ayuso? En ese caso Correos no ha hecho absolutamente nada, no va a haber sospechas", ha denunciado. También ha recordado cuando la izquierda pedía precaución por la responsabilidad de Indra, la empresa encargada del soporte tecnológico electoral: "Indra no cuenta nada, los votos los cuenta la gente en las mesas y esas cajas después se llevan a los juzgados", ha reiterado.

Comiendo unos kikos mientras nos roban las elecciones. pic.twitter.com/ip9VkT0eap — Facu Díaz (@FacuDiazT) 17 de marzo de 2021

El exdiputado de Ciudadanos y exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, era uno de los primeros en subirse ayer al discurso trumpista del fraude electoral. "Un tipo que ha sido diputado, al que seguramente mucha gente le habrá votado por correo", ha destacado Díaz atónito. "Señores, si ustedes tienen alguna duda del voto por correo, y tienen algún tipo de simpatía por Vox, manden a interventores y apoderados a todas las mesas electorales", ha insistido.