Vox intenta hacer una broma con Villarejo en el Congreso pero le sale mal

Momento 'tierra, trágame' de Vox en el Congreso. El portavoz del partido de extrema derecha en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, Juan Carlos Segura, quiso hacer una gracieta este miércoles con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero no salió nada bien.

Segura comenzó su intervención con una “pregunta obligada” conociendo “su trayectoria” al excomisario: “¿Usted me está grabando esta conversación? Lo digo porque esta comisión es secreta y me gustaría saber si está llevando un micro”. Ni siquiera tuvo oportunidad de responder el propio Villarejo porque antes intervino el presidente de la comisión, Ferran Bel: “Debo recordarle que esta comisión no solo se está grabando sino que la está viendo media España porque es pública, como les he advertido al inicio de la sesión”. En ese punto interrumpió Villarejo: “Si quiere me puede cachear. Igual hasta me motiva. A mi edad no se puede imaginar los gustos que tengo”.

Desde las “entrañas” de la presidencia de Rajoy

En la comisión, José Manuel Villarejo aseguró que la denominada operación Catalunya para presuntamente dañar la imagen de políticos catalanes independentistas se diseñó desde las “entrañas” de la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y fue dirigida por el Centro Nacional de Inteligencia.

El portavoz del grupo socialista Felipe Sicilia le ha instado en repetidas ocasiones que detallara en qué consistió la operación Catalunya. “Es una de las muchas operaciones en mi condición de agente de inteligencia que hice trabajando para el Estado y el Gobierno de turno, fundamentalmente para evitar que una parte bien organizada y estructurada en Catalunya mantuviera la posibilidad de independizarse”, ha respondido, antes de apuntar que se trató de una operación de “calado” más allá de hablar de “grupo parapolicial”.