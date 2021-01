Winston Churchill todavía era, en 1927, canciller de la Hacienda en el Reino Unido cuando escribió a su esposa: "Ayer pasó todo el día de caza y, por la noche, regresó a París; hoy está inmersa en su trabajo repasando los vestidos de incontables maniquíes". Hablaba de Coco Chanel, pero eso es empezar por el final de una historia cuyo principio nada tiene que ver con jornadas de caza, alta costura ni glamour. Gabrielle Bonheur Chanel nació un 19 de agosto de 1883 de la forma más paupérrima en el Hospicio General de Saumur (Francia). La pequeña Gabrielle no tenía nada a su favor. Nadie en su sano juicio hubiera podido presagiar una vida de éxitos para la segunda hija de una campesina y un vendedor ambulante. "Pero, con los años, demostraría que haría todo lo que hiciera falta para triunfar", afirma Eduardo Sánchez, director de la Escuela de Moda IED Madrid. No es fácil concretar qué es cierto y qué es fábula en la vida de Coco Chanel. Sin embargo, de que llegó a facturar 25 millones de euros anuales no hay ninguna duda y de que cambió para siempre el mundo de la moda, tampoco. ¿La sombra más oscura en su trayectoria? Una posible colaboración con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

