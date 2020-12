Termina de pintarse los coloretes en un minúsculo cuarto de escobas y nada más ponerse la nariz roja, comienza el estruendo. Boom… Boom… Boom... Iván Prado (Lugo, 1974) no sabe a qué distancia están cayendo las bombas, pero el sonido es atronador. Se asoma por la puerta y ve que el público, medio centenar de niños palestinos, empieza a cantar y a aplaudir para mitigar el ruido. Le están esperando. Lo único que quieren es disfrutar de la función. No todos los días tienen la oportunidad de ver a un payaso en su campo de refugiados, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Así, con canciones y aplausos, crean un escudo sonoro que les protege de la violencia más cruel. Cuando el bombardeo cesa, el payaso hace su espectáculo y les arranca una sonrisa. Una detrás de otra. Y la vida sigue como si nada: "En ese instante, tomé conciencia de la llamarada de esperanza que es capaz de insuflar la risa, lo que supone para los niños el abrazo del payaso, aunque eso no vaya a parar ninguna guerra".

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión