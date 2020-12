"Hay que mantener el espíritu navideño a pesar de todo". Ese es el sentir general de la calle en lo referente a la iluminación festiva que decora todas las ciudades del país. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos culminan su postura con la misma coletilla: "También es cierto que este año se podría invertir una parte de ese dinero en ciencia, o en ayudar a las familias que más lo necesitan". Se trata de una disyuntiva que ha asaltado también a los alcaldes y concejales de muchos municipios españoles. En algunos, además, se han producido discusiones entre el partido en el gobierno y la oposición a cuenta del pertinente –o no– incremento en las partidas destinadas a la decoración navideña. Pero, ¿qué dicen los datos? Los procesos de licitación que publica en su página web el Ministerio de Hacienda evidencian que casi todas las grandes capitales españolas han apostado en 2020 por mantener o aumentar su gasto en luces de Navidad, mientras que Guadalajara ha sido la que más drástica se ha mostrado, con el mayor incremento entre las capitales. No obstante, no se trata de una tónica que se repita en todos los casos. Existen, al menos, once capitales de provincia en las que –en mayor o menor medida– se han recortado los presupuestos para el alumbrado.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión