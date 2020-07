elDiario.es lanza una nueva plataforma de publicidad dedicada a pymes y cooperativas

elDiario.es lanza una nueva plataforma en la que pymes y cooperativas pueden comprar publicidad por solo 1.000 euros. Esta web pone en valor el branding de las marcas de los pequeños anunciantes, aportando CTR altos y tráfico de calidad a sus páginas web, en contraposición a otras alternativas como las redes sociales.

¿Cómo funciona? A través de este site, aquellas pymes y cooperativas que cumplan unos requisitos mínimos pueden contratar varios productos para llegar a los más de 17 millones de usuarios únicos de elDiario.es. Por un lado, publicidad display para aumentar tráfico a su web, conversión y ventas que pueden contratar directamente en la plataforma o bien recibir asesoría del equipo comercial de elDiario.es. Por otro lado, también pueden contratar un artículo de branded content o contenido patrocinado para que su historia llegue a los lectores del periódico.

La iniciativa es sencilla: poner espacios publicitarios de elDiario.es a disposición de pequeños anunciantes que normalmente no pueden acceder a las grandes ligas. Esta idea surgió de un socio del periódico, Fernando Marco, que en el momento más duro del confinamiento decidió anunciar su cooperativa agroalimentaria Viver, por primera vez y a escala nacional, en elDiario.es. En un momento en el que el cierre obligado y sin precedentes de los comercios españoles por la crisis del coronavirus había supuesto una caída nunca vista de la facturación, Marco, logró multiplicar por tres su venta de productos en internet con una campaña publicitaria de banners que puso en marcha en elDiario.es. “Mi mérito no es haber pensado esta idea, seguro que muchos la habían pensado antes, mi único mérito ha sido no haberme quedado callado”.

Las pequeñas y medianas empresas, junto con las cooperativas, sostienen el tejido productivo de nuestro país. Durante esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes han sido clave para el abastecimiento y han demostrado, una vez más, ser esenciales para el avance de la sociedad. En estos momentos tan complicados, elDiario.es ofrece unas condiciones muy especiales porque son las pequeñas empresas y cooperativas como la la de Marco las que hacen mejor nuestro día a día, con su trabajo y esfuerzo diario por mejorar la vida de todos nosotros.