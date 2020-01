El periodista de eldiario.es Moha Gerehou, elegido entre los líderes europeos jóvenes de 2020

El 'think tank' independiente Friends of Europe, una organización fundada en Bruselas en 1999, ha distinguido al periodista de eldiario.es Moha Gerehou como European Young Leader 2020, junto a otras personalidades de la política, el arte o el activismo.

Entre los distinguidos se cuentan, entre otros, la ministra austriaca para Europa, Karoline Edtstadler; el ministro checo de Asuntos Exteriores, Tomáš Petříček; la directora de los museos nacionales del Ministerio de Cultura de Francia, Anne-Solène Rolland, o la violinista letona Baiba Skride.

Nacido hace 27 años en Huesca y con raíces familiares en Gambia, Gerehou trabaja en la redacción de eldiario.es y combina su labor profesional con el activismo contra la discriminación y el racismo.

Su compromiso por la defensa de los derechos civiles le llevó a presidir la organización SOS Racismo y a participar en el libro colectivo 'Lost in Media: Migrant Perspectives and the Public Sphere'. Además, imparte charlas en colegios e institutos y es orador en los campus de las universidades de Siracusa y de Stanford en Madrid. Es el creador del monólogo audiovisual 'Cómo sería mi vida si fuera un negro de película'.

Desde hace casi una década, el programa EYL40 (European Young Leaders 40) viene reuniendo mentes brillantes y originales. Los distinguidos este año representan, según la organización, "una generación capaz de abordar la creciente desconexión entre los ciudadanos y las élites políticas y lograr reconstruir la confianza entre ambos: algo vital para las democracias".

Friends of Europe fue fundada en 1999 por su actual presidente, Giles Merrit, antiguo corresponsal del Financial Times en Bruselas. Los ámbitos de estudio de la organización pasan por las políticas industriales, salud, medioambiente, seguridad, defensa y las relaciones de Europa con Asia, África y Estados Unidos.

Entre sus patronos se encuentran, entre otros, Franziska Katharina Branter, exdiputada alemana y exeuroparlamentaria; Pat Cox, presidente de la fundación Jean Monet y expresidente de la Eurocámara o Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea, excomisario europeo y exministro español.