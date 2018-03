Ya hará semanas que nadie te lo pregunta, pero… ¿Qué tal ese verano? ¿Por casualidad has tenido la suerte de usar este blog de guía? Si no es así, no desesperes. Aunque nuestro clima ya está más que ligado al otoño en República Dominicana aun es tiempo de tomarse unas buenas vacaciones. Estás a tiempo, ¿te animas?