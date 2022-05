Jubilación anticipada: estos son los trabajadores que no pueden solicitarla

La jubilación anticipada es algo que todos los trabajadores desearían tener, especialmente cuando se acerca el fin de la carrera laboral. No obstante, los requisitos para poder tener la jubilación anticipada pueden provocar que algunos trabajadores no puedan acceder a esta jubilación antes de la edad ordinaria. Pero, ¿quiénes son los trabajadores que no pueden solicitarla y por qué?

La razón principal es el nivel de cotización. Muchos trabajadores no llegan al nivel de cotización que se exige para poder optar a la jubilación anticipada. Mientras que para la jubilación ordinaria se necesita un mínimo de 15 años de cotización, en el caso de la jubilación anticipada se requiere un número mayor de años cotizados. En caso de no cumplirlo, no se podrá solicitar la jubilación anticipada.

La jubilación anticipada voluntaria exige una cotización de 35 años. De esos 35 años, dos de ellos deben darse entre los 15 previos a la solicitud de jubilación. También se necesita estar en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social y que la pensión que resulte sea mayor a la cuantía mínima de las pensiones en 2022.

Pero si se trata de una jubilación anticipada involuntaria, los requisitos serán diferentes. Se deberá tener una cotización de al menos 33 años, dos de los cuales deberán darse en los últimos 15 años. Se solicitará la inscripción como demandante de empleo al menos seis meses antes de la petición de jubilación y que se haya dado alguna de las causas de extinción de contrato que marca la ley.

¿A qué edad puedo obtener la jubilación ordinaria?

En caso de no cumplir con los requisitos que se exigen para la jubilación anticipada, el trabajador tendrá que esperar a la edad ordinaria de jubilación para poder acabar con su etapa laboral.

La edad ordinaria de jubilación en 2022 está fijada en 66 años y dos meses si no se han cumplido 37 años y seis meses de cotización. No obstante, si con 65 años ya se han cumplido esos años de cotización, se podrá pedir la jubilación antes de los 66 años y dos meses.

A raíz de la reforma de las pensiones de 2011, se impuso un calendario progresivo en lo que respecta a la edad de jubilación y a la cotización necesaria. Esto significa que la edad irá aumentando de forma gradual hasta el año 2017, que se fijará en 67 años para aquellos trabajadores que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización.