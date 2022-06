Renta Activa de Inserción: Requisitos, duración y cuantía de la prestación

Cuando una persona que no tiene derecho a la prestación contributiva ni al subsidio extraordinario por desempleo sigue en paro, se plantea una tercera opción para poder obtener un ingreso mínimo. Se trata de la Renta Activa de Inserción (RAI), una prestación no contributiva que está destinada a personas desempleadas que no reciben otras ayudas y que, por diferentes motivos, tienen dificultades para acceder al mercado laboral.

Para poder acceder a esta ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se deberán cumplir ciertos requisitos de forma obligatoria. Asimismo, se deberá solicitar cita previa para poder presentar la solicitud en el SEPE. En caso de ser una persona desempleada de larga duración o una persona con discapacidad, se deberá acreditar previamente ante el servicio público de empleo autonómico la realización de acciones de búsqueda activa de empleo.

Requisitos para acceder a la Renta Activa de Inserción

Para poder cobrar el RAI, será necesario cumplir con ciertos requisitos como, por ejemplo, ser menor de 65 años o estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo. Pero estos no son los únicos requisitos que se deben cumplir:

Además de estar en situación de desempleo, se deberá mantener esa inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad.

No tener cumplidos 65 años.

No tener ingresos mensuales propios superiores al 75% salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

En caso de tener cónyuge y/o hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores en acogida, el requisito de carencia de rentas se entenderá cuando la suma de todas las rentas de los integrantes de la unidad familiar, dividida por todos los miembros, no supere el 75% del SMI.

No haber sido beneficiario de la RAI en los últimos 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud de admisión al programa, salvo en el caso de víctimas de violencia de género o víctimas de violencia doméstica y personas con discapacidad.

No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inseción anteriores.

Esta es la duración de la RAI

La RAI se concede durante 11 meses como máximo y se cobra con efectos del día siguiente a la solicitud. En lo que respecta a la cuantía mensual de la Renta Activa de Inserción, será del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El pago de esta ayuda del SEPE se realizará por mensualidades de 30 días, y se realizará el abono entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Salvo excepciones, según indican en la página oficial del SEPE, el ingreso se realizará en la misma cuenta de la entidad financiera que se haya indicado, siempre y cuando sea titular de la misma.