Estos son los precios para los viajes del imserso 2022-2023

Ya queda muy poco para saber las fechas de la nueva campaña del Programa de Turismo del IMSERSO 2022-2023, una campaña que se inicia con mucha ilusión después de una gran temporada en 2021-2022 en la que la gran mayoría de los usuarios han quedado plenamente satisfechos. Después de casi dos años de parón por la pandemia por la COVID-19, la situación era muy confusa, especialmente teniendo en cuenta los brotes que han ido surgiendo a lo largo del año. No obstante, la tasa de infección en los viajes del IMSERSO 2021-2022 ha sido muy baja ya que se han mantenido la gran mayoría de restricciones.

Es por eso por lo que la nueva campaña del IMSERSO 2022-2023, que aparentemente se iniciará en el mes de octubre, volverá a la normalidad después de estos años de inestabilidad. Además, esta nueva temporada estará marcada por la congelación de precios para las personas mayores, un hecho que no ha sentado demasiado bien a los hoteleros por el hecho de mantener los precios que en la campaña anterior.

Como anunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, los precios para esta nueva campaña se mantendrán igual que en 2021-2022, a pesar del incremento de los productos y el carburante.

Los precios de los viajes del IMSERSO 2022-2023

Ione Belarra es consciente de que la situación de las personas mayores no es la más favorable. Es por eso por lo que ha decidido que los precios se mantengan congelados durante esta nueva campaña de viajes del IMSERSO 2022-2023. Este anuncio no ha sentado demasiado bien en el sector hotelero ya que consideran que no elevar los precios es inviable.

Así que, si los precios se mantienen durante la próxima temporada, estos serán los precios que se encontrarán en el programa de 2022-2023.

Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana

Los precios variarán si el viaje es con transporte incluido o no, además de por el número de días del viaje:

Con transporte incluido: 269,83 euros (para estancias de 10 días y 9 noches) y 212,96 euros (para estancias de 8 días y 7 noches).

Sin transporte incluido: 235,95 euros (para estancias de 10 días y 9 noches) y 196,02 euros (para estancias de 8 días y 7 noches).

Turismo de interior

En el caso del Turismo de interior, están disponibles varios circuitos interesantes para las personas mayores que decidan unirse a los viajes del IMSERSO 2022-2023:

Turismo de naturaleza: 266,81 euros para circuitos de 5 días y 4 noches completas.

Ceuta o Melilla: 266,81 euros para estancias de 5 días y 4 noches.

Circuitos Culturales: 272,71 euros para estancias de 6 días y 5 noches.

Capitales de provincias: 115,98 euros para estancias de 4 días y 3 noches (no se incluye el transporte).

Islas Canarias

En el caso de las Islas Canarias, uno de los destinos más deseados, estos son los precios que se barajarán para la próxima temporada:

Con transporte incluido: 405,53 euros (para estancias de 10 días y 9 noches) y 330,51 euros (para estancias de 8 días y 7 noches).

Sin transporte incluido: 235,95 euros (para estancias de 10 días y 9 noches) y 195,72 euros(para estancias de 8 días y 7 noches).

Islas Baleares

En el caso de las otras islas, las Baleares, los precios serán similares a los de las Islas Canarias: