El alcalde del PP José Luis Sanz cambiará el nombre del premio Almudena Grandes porque “no es sevillana”

El premio de narrativa social Almudena Grandes, convocado por primera vez el año pasado por el Ayuntamiento de Sevilla, dejará de tener el nombre de la escritora madrileña. Queda por ver cuál será su denominación definitiva, y si seguirá reconociendo obras de la citada temática. Las dudas que SevillaelDiario.es planteaba el pasado mes de septiembre han sido despejadas por el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, en el transcurso de un foro celebrado por el Abc esta mañana.

“Soy partidario de cambiarlo”, ha afirmado, alegando para ello que Grandes “no es sevillana”. “Admiro a Almudena Grandes y me causó una grata impresión cuando vino a la Feria del Libro de Tomares”, añade quien fuera primer edil de dicho municipio antes de asumir la alcaldía de la capital hispalense.

La decisión parece la enésima polémica en materia cultural del Consistorio salido de las últimas elecciones municipales, que desde su toma de posesión ha sembrado el desconcierto en la comunidad cultural con chocantes decisiones y declaraciones respecto al Festival de Cine Europeo, la Feria del Libro de Sevilla o el Teatro Lope de Vega, entre otros aspectos, y poniendo de manifiesto evidentes problemas de comunicación con la ciudadanía.

En el caso del premio Almudena Grandes, el primer paso fue no convocar al jurado del galardón, a pesar de que las bases de esa segunda edición estaban ya aprobadas junto a la dotación del premio (10.000 euros) y en manos del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), entidad encargada de su gestión, desde la pasada primavera. El siguiente paso vino de la mano de la delegada de Cultura, Minerva Salas, que a las preguntas de la periodista Lourdes Luque para la cadena SER, comentó que mantendría el premio “si así lo establece la fundación (sic) que organiza la Feria del Libro y colabora con el Ayuntamiento, no tenemos ningún tipo de problema. Los premios y los reconocimientos siempre son buenos”.

Sin tiempo para este año

Ayer mismo, Salas comentaba en la misma emisora y a la misma periodista que el premio Almudena Grandes “estaba enmarcado en la Feria del Libro una sola edición”. “Y entendemos que los premios hay que darlos con la importancia que merecen, y que tengan su espacio. Pero se convocará, claro que sí. No se cancela”.

Ante las críticas del grupo municipal socialista, que había denunciado el intento de “cancelación” del premio y el desprecio de un “homenaje a la escritora madrileña en reconocimiento por su obra y su compromiso, pero especialmente por su grado de compromiso social” por parte del Consistorio, éste replicaba el pasado domingo en las páginas del propio Abc que “el premio Almudenas Grandes no se ha cancelado en ningún momento, y próximamente se informará de dónde y cuándo se entregará”. En todo caso, parecía difícil que tal convocatoria pudiera hacerse antes de que acabara el año, por los tiempos que el jurado necesitaría para leer los originales y reunirse para emitir su fallo. Desde esta mañana, el alcalde Sanz ha despejado la incógnita, y sea lo que fuere lo que se convoque en adelante, no se llamará Premio Almudena Grandes.

La secretaria del galardón, Mercedes de Pablos, recuerda que, cuando se organizó la primera edición, hubo ya algunas voces que cuestionaban la convocatoria por no ser Grandes sevillana. “Yo conté entonces una anécdota del principio de la democracia, cuando se estaban constituyendo ayuntamientos y diputaciones, hubo un concejal de Málaga que quiso hacer un homenaje a Hegel. Lo presentó en varias comisiones, se lo tumbaron una y otra vez, lo llevaba a pleno… Y el que era el vicepresidente de Diputación, del PSOE, ya harto, se levantó y dijo, ¿pero a ver, qué ha hecho Hegel por Málaga? Pues esto es lo mismo. Si la razón de esta decisión es que Almudena Grandes no es sevillana, que caliente Lope de Vega, que sale”.

Otro premio

Consultado por este periódico, el viudo de la escritora, el poeta, director del Instituto Cervantes y copresidente del premio, Luis García Montero, prefiere no hacer ninguna declaración al respecto. Por su parte, una asociación sevillana, La Dákira, responsable de la revista Alikindoi, que dedicó su segundo número a la autora de Las edades de Lulú y Te llamaré Viernes, ha empezado una recogida de firmas para que el Ayuntamiento reconsidere su postura respecto al premio, y en pocas horas ha superado las 600 adhesiones. “Quitar el nombre del premio Almudena Grandes es quitar su identidad, es decir, crear otro premio. La figura de esta escritora, por su significación en cuanto a la libertad, su literatura y su compromiso con la memoria histórica, merecen que se evite ese cambio. No es casualidad que haya ocurrido con ella: esto coincide con lo que está pasando en muchas ciudades españolas, y no solo en las que el PP cogobierna con Vox”, afirman sus portavoces.

“Nos gustaría que en el Ayuntamiento fueran claros, transparentes, y digan lo que hay, pero no recurran a excusas banales. Los reconocimientos no son solo para los nacidos en una ciudad, sino también para personas culturalmente vinculadas a ella. El nomenclátor de Sevilla está lleno de ejemplos, en ninguna ciudad se reconoce solo a los nacidos allí”, agregan los representantes de La Dákira, quienes se muestran decididos a seguir adelante: “Miraremos la mejor fórmula para que quede recogido nuestro rechazo masivo a esta decisión. No queremos que esto quede como todo lo que está ocurriendo en la cultura sevillana últimamente”.