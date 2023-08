La Fundación Cansinos Assens expulsa al Ayuntamiento de Sevilla de su patronato: “No nos han llamado en 11 años”

Hay gotas que tardan más de una década en colmar el vaso. Las que han acabado con la paciencia de Rafael Manuel Cansinos, hijo del escritor sevillano Rafael Cansinos Assens, se remontan muy atrás en el tiempo, pero no ha sido hasta ahora que se han concretado en una decisión: desde la semana pasada, el Ayuntamiento hispalense ya no forma parte del patronato de la Fundación que lleva el nombre del autor de La novela de un literato, en su día vendida como proyecto estratégico para la cultura de la ciudad.

Todo comenzó en el lejano 2010, cuando el alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y la delegada de cultura Maribel Montaño impulsaron la participación como patrono del Ayuntamiento de Sevilla en la creación de la Fundación Cansinos Assens. La iniciativa, que contó con el acuerdo de todos los partidos políticos comportaba el compromiso de fomentar y contribuir al funcionamiento de la Fundación con una subvención directa de periodicidad anual. Dicha cantidad fue fijada en los 60.000 euros, destinados a cubrir los gastos de funcionamiento y las actividades de la institución.

La Fundación Cansinos Assens se constituyó en el mes de marzo de ese año “en medio de una importante campaña publicitaria municipal en prensa, radio y televisión”, recuerda el hijo del escritor, que se trasladó a Sevilla con su familia para hacerse cargo de la misma. “Ya en el mismo año 2010 comenzaron a sucederse los incumplimientos administrativos que impidieron el normal desarrollo de la institución”, recuerda Rafael Manuel Cansinos. Unos meses después, en mayo de 2011, el PP obtenía mayoría absoluta en las elecciones municipales.

Ubicación del archivo

Con Juan Ignacio Zoido como alcalde y María del Mar Sánchez Estrella como delegada de Cultura las cosas no fueron mejor. En su presupuesto de 2012, el Ayuntamiento sevillano redujo la subvención a 15.000 euros y cerró la sede de la Fundación en el Centro Cultural de Santa Clara. En septiembre, el patronato aprobó el traslado de la Fundación a Madrid.

Ya en 2012, el Ayuntamiento de Sevilla comunicó a la Fundación que aquella subvención anual de 15.000 solo podía ser dedicada a actividades y no a costear su funcionamiento. “Además, el nuevo equipo municipal, representado por Benito Navarrete, asesor de Patrimonio del Ayuntamiento, requirió a la Fundación para que el Archivo del escritor se depositara en un centro sevillano sin determinar, y sin ningún plan de actuación con respecto al mismo”, explica Cansinos. “El Sr. Navarrete advirtió a la Fundación de que esta condición era ineludible para seguir disfrutando de la ayuda. La Fundación rechazó este chantaje por grotesco y por tener la sospecha fundada, transmitida confidencialmente por un funcionario del Ayuntamiento hispalense, de que la intención última era, una vez que el archivo se hubiera trasladado a Sevilla, promover en la Junta de Andalucía la declaración de BIC para que el Archivo no volviera a salir de territorio andaluz”.

“Un día llamaba la delegada María del Mar Sánchez Estrella y decía que iba a poner el archivo de Cansinos en la Real Academia Sevillana de Buenas, que entonces estaba en manos de una tal Enriqueta Vila, que me había enseñado la institución y me di cuenta que era la más rancia y cochambrosa de Sevilla”, prosigue el heredero de Cansinos Assens. “Al día siguiente me llamaba otra vez la delegada y que no, que estaba buscando un sitio mejor, ¡una Biblioteca Municipal!, pero una semana después el director de la Bibliotecas Municipales le había dicho que eso era inviable… Todo era surrealista. Todo esto ya con la Fundación en Madrid, después de haberla expulsado de Sevilla”.

Proyecto ambicioso

El proyecto que proponía la familia de Cansinos Assens era, defienden, “muy atractivo y ambicioso. En el complejo del Centro Cultural de Santa Clara, que iba a disponer de servicios comunes para varias instituciones culturales, íbamos a desarrollar un museo dedicado a Rafael Cansinos Assens y a su archivo, que es uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XX en España, por su contenido en epistolarios, fotografías, colecciones de prensa, además de los manuscritos del escritor. Un paraíso para los investigadores que iba a tener como centro Sevilla. El marco iba a ser mucho más amplio, ya que Sevilla, tiene argumentos más que suficientes para impulsar estudios y ofrecer contenidos relacionados con la literatura, desde el romanticismo hasta la época de las vanguardias, con el Ultraísmo y la Generación del 27. Llegamos a tener conversaciones con Abelardo Linares para integrar su valiosísima biblioteca en el proyecto. Abelardo me escuchó con la misma sonrisa irónica de los bancos cuando les pedí financiación para la Fundación”.

En años posteriores se sucedieron gobiernos socialistas (elecciones de 2015 y 2019), siendo alcaldes Juan Espadas y Antonio Muñoz. “Ninguno de sus gobiernos contactó con la Fundación Cansinos Assens”, lamenta el heredero del polígrafo sevillano. “Parece que una vez amortizados los réditos publicitarios que obtuvieron en 2010 dejó de interesarles el futuro de la Fundación”.

“No cumplieron ni uno solo de los plazos para pagar la subvención”, puntualiza Rafael Cansinos. “Yo tenía que adelantar todo el dinero y una vez justificados los gastos había unas fechas de pago. No las cumplían y yo tenía que seguir adelantando el dinero. Es decir, me convertí en financiero municipal hasta que se me acabó el dinero. Entonces me dirigí a los bancos, ya que tenía la garantía del Ayuntamiento. Me miraron con una sonrisa irónica y no me dieron ni un céntimo con semejante garantía. Ahí ya se me abrieron los ojos del todo y me di cuenta que estaba en manos de unos timadores”.

Expulsión del patronato

“Los timadores siempre se aprovechan de la avaricia de sus víctimas. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Creímos que era la gran oportunidad para promocionar la figura de Cansinos Assens, nos deslumbramos con lo que nos ofrecían, que en realidad era un espejismo, y nos desplumaron. Menos mal que no perdimos el Archivo”, agrega.

Según el hijo de Cansinos Assens, “la Fundación ahora tiene un patronato familiar, adaptado para que nuestro proyecto sea operativo administrativamente. Juan Manuel Bonet sigue siendo el presidente y yo soy director y secretario. No hay ninguna institución ni la queremos. Nuestra misión principal es difundir la obra de Rafael Cansinos Assens, y eso es lo que hacemos mediante nuestro programa de publicaciones. También participamos como Fundación en actos, conferencias, etc. Tenemos algunos amigos donantes que nos ayudan”.

Así las cosas, Rafael Manuel Cansinos empezó a hacer las gestiones oportunas para la expulsión del Ayuntamiento de Sevilla del patronato de la Fundación. Con fecha 11 de julio de 2022 se aprobó en el patronato de la Fundación dicha resolución que, tras un laborioso procedimiento administrativo, se ha hecho efectiva en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia un año después, con fecha 29 de junio de 2023.

“Páramo cultural”

“El Ayuntamiento de Sevilla era en un lastre para la Fundación al no actualizar su representación legal en los sucesivos gobiernos de 2011, 2015 y 2019”, asevera Cansinos. “Con la expulsión del Ayuntamiento Hispalense del patronato el problema ha quedado zanjado. La Fundación continúa su andadura”.

Consultado por elDiario.es, la nueva delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, se ha puesto en contacto con Rafael Manuel Cansinos para interesarse por las condiciones en que se ha producido la salida del consistorio hispalense del patronato. “Es la primera llamada del Ayuntamiento que recibo desde hace 11 años”, dice el afectado.

“Sevilla, cuando estuve yo allí, era un páramo cultural, y creo que lo sigue siendo”, concluye Cansinos. No tiene ni una sola institución que lleve el nombre de un escritor o un intelectual. Claro que como ahora llaman cultura al turismo, al deporte, al espectáculo de la Semana Santa, algunos piensan que está instalada en el éxito. Creo que la delegada de Cultura actual es experta en turismo. En fin, ellos sabrán… Yo siempre digo que mi padre tuvo la mala pata de nacer en Sevilla en vez de en Málaga“.