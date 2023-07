‘Luna nueva’: la comedia periodística más disparatada tiene protagonista femenina

Fueron cuatro las versiones que se hicieron de The front page, el guion firmado por Ben Hecht -conocido como El Shakespeare de Hollywood- y Charles MacArthur que cambió para siempre el modo de entender la comedia. Entre una primera versión homónima de 1931, y la celebrada Primera plana de Billy Wilder, de 1974, llegaría a las pantallas Luna nueva, una trama hilarante que introducía un elemento novedoso: esta vez la protagonista era una mujer. El clásico dirigido por el director Howard Hawks llega la noche del domingo a la pantalla grande del cine de verano de la Diputación de Sevilla, en el marco de una serie de proyecciones que celebran los diez años de elDiario.es Andalucía.

En el filme, la mejor reportera del periódico Morning Post, Hildegard Hildy Johnson, anuncia que va a dejar el periodismo para fundar una familia y dedicarse a las labores del hogar junto a su estirado prometido. Pero el editor del periódico y exmarido de Hildy, Walter Burns, se empeña retenerla en su plantilla enredándola en el caso del asesino Earl Williams y, de paso, volver a conquistar su corazón.

Considerada una cima del llamado screwball, una sátira de las historias de amor que tuvo gran predicamento entre los años 30 y 40 del siglo pasado, Luna nueva (originalmente titulada His Girl Friday, Ayuno de amor en Argentina y Mi asistente favorita en Venezuela) cuenta con un reparto de lujo encabezado por Rosalind Russell, Cary Grant y Ralph Bellamy, y completado con Gene Lockhart, Porter Hall, Ernest Truex y Cliff Edwards, entre otros.

Diálogos fulgurantes

No obstante, más allá de la altura de sus intérpretes, Luna Nueva sería recordada por sus fulgurantes diálogos, disparados en medio de complejas escenas de conjunto, con frases superpuestas y enjaretadas, y constantes sorpresas, en las que la improvisación sería un elemento nada extraño. Ello explica, también, que en medio de la película algunos actores prorrumpieran en risas verdaderas.

Hawks quería realmente imprimir velocidad al texto, y vaya si lo logró. De hecho, el director, que empezó a rodar en septiembre de 1939 y no acabó hasta noviembre, utilizó un mezclador de sonido en el set para aumentar la velocidad del diálogo, y realizó una proyección de las dos películas una al lado de la otra para demostrar qué tan rápida era su película. La banda sonora, dicho sea de paso, brilla por su ausencia.

Parece ser que la decisión de Hawks de poner a una mujer como personaje central se produjo cuando una de sus secretarias leyó con él el guion, y se convenció de inmediato de que podría reformular el argumento. En las muchas reescrituras del guion se quedó descolgada una de las frases más conocidas de la versión original –“¡El hijo de puta se robó mi reloj!”- no por gusto del director, sino por las tijeras de la censura.

La actriz perfecta

Por otro lado, la primera candidata para el papel de Hildy fue Carole Lombard, con quien Hawks ya había trabajado. Otras opciones fueron Katherine Hepburn, Claudette Colbert, Margaret Sullavan, Ginger Rogers, Irene Dunne y Jean Arthur, pero no logró convencer a ninguna de ellas. Hasta que apareció Russell, que demostró ser perfecta para el papel. Sin embargo, en este éxito tuvo mucho que ver el hecho de que la actriz contratara a su propio guionista personal, con el objeto de reforzar un texto que creía descompensado respecto al de Cary Grant. Éste, divertido, le preguntaba cada mañana de rodaje: “¿Qué tienes hoy?”

El estreno de Luna Nueva tuvo lugar el 11 de enero de 1940, y la crítica la acogió de inmediato con entusiasmo. Frank S. Nugent, del New York Times, celebró la feminización del protagonista, definiendo la cinta como “la comedia periodística más loca de nuestros tiempos”. Harrison's Reports, por su parte, afirmó que “aunque la historia y su desarrollo serán familiares para aquellos que vieron la primera versión de The Front Page, se entretendrán de la misma manera, ya que la acción es tan emocionante que lo mantienen en un tenso suspenso a lo largo de esta”. The Film Daily publicó que “la película tiene todas las cualidades necesarias para el entretenimiento de primera clase para cualquier tipo de público”; The New Yorker, que era “una película fresca, sin fecha y tan brillante como podría desearse”; y Louis Marcorelles la consagró como “la película americana por excelencia”.

Aunque menos conocida que la Primera plana de Wilder, en la que la versión masculina de Hildy sería encarnada por Jack Lemmon, Luna Nueva ocupa el puesto 19 en el listado 100 años... 100 sonrisas, del American Film Institute, y fue seleccionada en 1993 para su conservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”. Su contenido, por cierto, es de dominio público, debido a que los derechos de autor no volvieron a ser renovados, aunque la obra en la que se basó todavía está bajo derechos de autor.