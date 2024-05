Un solo médico por cada 1.140 vecinos: alcaldes de PP, PSOE e IU en Sevilla llevan su crisis sanitaria al despacho de Moreno

La Sierra Sur de Sevilla, que engloba a municipios tan importantes como Osuna, Écija, Estepa o Marchena, ha dicho basta ante el colapso sanitario que están sufriendo la veintena de municipios que componen la comarca. Representantes de casi todos los ayuntamientos se han personado en la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para exigirle a Juan Manuel Moreno que se reúna con ellos para abordar la crisis sanitaria que, según denuncian, se está “agravando en el último año y medio”. Con el apoyo de la Marea Blanca sevillana, piden que el Gobierno andaluz no les dé la espalda, mientras que la Consejería de Salud admite que esta es una zona de “difícil cobertura” y que en febrero se lanzó un plan de reajuste.

A la cita han acudido alcaldes del PSOE, Izquierda Unida e independientes, pero no del Partido Popular, que han alegado motivos de agenda para no personarse ante la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, todos, incluido el PP, comparten su malestar con la Consejería de Salud ante una situación de saturación que se dibuja especialmente con una cifra que dan los municipios y la marea: 79 médicos de familia para una población de más de 90.000 personas. O lo que es lo mismo, un médico por cada 1.140 vecinos.

Las bajas, las renuncias y las jubilaciones están detrás del hecho de que ni siquiera se cubran la mitad de los puestos de médicos que están asignados a esta comarca porque tampoco se consigue contratar a nuevos sanitarios. Un hecho que alcaldes como el del municipio de Casariche, Ramón Parrado, califican de “alarmante”. “No hay personal suficiente y la falta de recursos básicos está afectando a nuestros vecinos, hasta el punto de que ya se están dando negligencias médicas habituales porque los profesionales están saturados”. De hecho, en Casariche tan sólo hay un médico de los cinco -uno de ellos pediatra- que debería haber.

Precisamente Parrado ha sido, junto con la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quienes han entregado un escrito con sus reclamaciones y la petición de reunión con Moreno ante el coordinador de Relaciones Institucionales de la Junta, José Amaya. El presidente andaluz no estaba presente en ese momento en el Palacio de San Telmo, al tener otro acto a escasos metros de allí, por lo que no han podido encontrarse los alcaldes con él. No obstante, en el escrito presentado con el respaldo de la Marea Blanca sí han dejado constancia de todas las cuestiones que les preocupan.

“Desmantelamiento” sanitario

Por un lado, demandan que la Consejería de Salud les atienda porque hace meses que la interlocución está “perdida”. Aseguran que hay centros de salud cerrados, que la demora para acudir a un médico de familia ronda los 14 días, que hay médicos que tienen cupos de pacientes de entre 3.000 y 4.000 personas y que hay ambulancias que empiezan a operar sin sanitarios. “El Hospital de Osuna, por ejemplo, está colapsado con 250 urgencias al día”, apuntan desde la Marea Blanca. Todo ello aparece reflejado en un escrito que han suscrito incluso los alcaldes de Écija y Herrera, ambos del PP.

Ante la crisis que están viviendo, alcaldes como Ramón Parrado dicen recibir “a diario” llamadas de vecinos que les piden ayuda “porque se encuentran que no hay médicos para atenderles o que no están en horario de consulta”. Parrado asegura que “por humanidad” ha llegado a pedirle a los sanitarios que les atiendan, pero la saturación es tal que no es viable. Al respecto, Rosario Andújar, regidora de Osuna, sostiene que la Consejería de Salud “no está haciendo nada” hasta el punto de que les han llegado a recomendar que sean ellos los que contraten los médicos que son necesarios.

Al problema general de la treintena de ambulatorios que componen la Sierra Sur de Sevilla, se suma también lo que califican como el “desmantelamiento” de los hospitales de Écija y Osuna. “Desde que en 2021 se llevó a cabo la fusión entre ambos, para ahorrar costes, la atención que reciben los vecinos es muy deficitaria”, apunta Andújar. “Se trasladan pacientes con necesidad de recibir un tratamiento de traumatología, pero no hay especialistas que les puedan atender”. Todos coinciden en que el colapso viene de lejos, pero que en el último año y medio se ha agravado “especialmente”.

No es lo único que preocupa. Mientras la sanidad pública flojea en la comarca, proliferan clínicas privadas. “En Puente Genil (Córdoba) hay varias a las que nos vemos obligados a acudir”, dice Ramón Parrado, alcalde de Casariche. Sin embargo, estas también empiezan a estar colapsadas. “No hay citas para algunas especialidades en semanas”. La propia alcaldesa de Osuna reconoce que uno de sus hermanos se ha visto obligado a operarse por la sanidad privada porque lleva “dos años esperando una cirugía de una dolencia estomacal”.

Una zona de “difícil cobertura”

La Consejería de Salud admite la problemática de la comarca alegando que se trata de una zona de “difícil cobertura”. A lo que alcaldes como Ramón Parrado responden recordando que están a una hora escasa de capitales como Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga. “Estamos bien comunicados hasta por tren y no estamos en montañas remotas”, señala el regidor. No obstante, el Gobierno andaluz recuerda que en febrero lanzó un plan de “reajuste para reorganizar los recursos profesionales y medios disponibles para mejorar la asistencia médica y de enfermería en una de las zonas de más difícil cobertura de toda Andalucía”.

Según dicho plan, todos los centros de salud se mantienen abiertos excepto el de Marinaleda, que se cubre con el de Matarredonda que está “a tres minutos en coche y 20 a pie”. Afirman que la demora es de 3,94 días y que no existen cupos de miles de pacientes por médico. “Sólo en casos de falta de médicos en un centro concreto, se derivan los pacientes a otros profesionales disponibles en el centro”. Salud señala que hay una plantilla de 106 profesionales entre médicos de familia (79), pediatras (16) y dispositivos de apoyo (9). La plantilla estructural es de 146, por lo que, hoy en día, está cubierta al 72,6%, aunque reconocen que falta personal pero que tampoco hay en bolsa “para contratar sustitutos”.

“La Consejería de Salud y Consumo está trabajando en un decreto de difícil cobertura para incentivar a los profesionales a que cubran las plazas que, en los últimos años, está costando más trabajo cubrir. Algunas de las medidas que plantea es un complemento retributivo de 150 euros al mes en 12 pagas para las categorías declaradas como puestos de difícil cobertura y la actualización de dichos puestos”. Sobre esto último, los municipios afectados piden que se pague más para atraer a los profesionales.

Sobre el colapso asistencial, explican que las urgencias del hospital de Osuna está teniendo una “alta frecuentación” debido a las “patologías respiratorias”, que esperan resolver “a la mayor brevedad posible”. Respecto a las listas de espera, “actualmente, los vecinos del área de Osuna esperan para una cirugía una media de 160 días, es decir, por debajo de la media andaluza, que está ahora mismo en 174 días, según los últimos datos publicados en la web del SAS”. El total de pacientes en espera quirúrgica es de 3.686. “En 2018 había 2.954 pacientes en espera. Sin embargo, en 2022 a la lista de espera quirúrgica del Hospital de Osuna se integra la lista del Hospital de Écija, de ahí el aumento de pacientes”.

En todo caso, afirman que la delegada de Salud, Regina Serrano, sí está en contacto “personalmente, de manera presencial o telefónica con los alcaldes de la zona”. Según Salud, “se han mantenido varias reuniones con ellos, presencial y telemática, cada vez que lo han solicitado”. En concreto, en 2023 Serrano se reunió con ellos en 10 ocasiones, 9 presenciales y una telemática. En lo que llevamos de 2024, ha mantenido un total de 6 encuentros. “Negamos en rotundo que se esté ignorando a los alcaldes de esta área”.

“La falta de profesionales es lo que hace que no podamos tener abiertos los consultorios en el horario normal y por eso en febrero se hizo una reorganización de algunas zonas para mejorar la asistencia sanitaria y además estamos trabajando en el decreto de difícil cobertura que haga esta zona más atractiva para los profesionales”, concluye Serrano.