Memorialistas denuncian el “silencio” del rector para reconocer a los universitarios antifranquistas de Sevilla

La Asamblea de familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia ha dicho basta. “Consideramos inadmisible que un servidor público, como es el rector de la Universidad de Sevilla, mantenga esta actitud de hacer oídos sordos a las peticiones, plenamente amparadas por las leyes vigentes”, quieren trasladar a la opinión pública este viernes 14 de junio, coincidiendo con el 'Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

Y es que, como ya informó SevillaelDiario.es, el 14 de julio del año pasado, hace justo once meses, la citada asamblea solicitó a Miguel Ángel Castro una solicitud formal para celebrar un acto público de reconocimiento al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de la Hispalense represaliados durante la dictadura de Franco “por defender la libertad”. La instancia venía acompañada de las firmas de apoyo de 157 antiguos alumnos, profesores o exprofesores de la institución académica, entre otros al exrector Javier Pérez Royo, el exvicerrector Juan Francisco Ojeda y diferentes catedráticos.

Ante la falta de respuesta, la asociación presentó un segundo escrito el 31 de enero de este año para solicitar ahora una reunión con el rector “en el plazo más breve posible” para abordar esa y otras cuestiones. Y este viernes solicitarán “por tercera vez” que el rector se reúna conjuntamente con una delegación de la asamblea de familiares de la Gavidia y el grupo de trabajo de Memoria Histórica y Democrática de profesores de la Hispalense “para escuchar nuestras peticiones y que la Universidad de Sevilla dé cumplimiento a las leyes de memoria vigentes, lo que implicaría, además de lo solicitado, la retirada inmediata de la infame inscripción en honor al 'Duce Franco' que aún hoy puede verse en el patio del Rectorado”, que ilustra esta información.

La asamblea memorialista, que solicitaba también que se coloque en un lugar adecuado del Rectorado una placa en la que quede constancia del reconocimiento a los represaliados universitarios, asistirá a las 10h a la puerta del Rectorado a un acto informativo acerca de “las infructuosas solicitudes realizadas desde hace un año ante el rector de la Universidad”, advirtiendo de que “si el acceso al Rectorado continuase cerrado” se celebraría el encuentro en la cancela exterior, en la calle San Fernando.

Su petición se fundamenta legalmente en lo que prescriben tanto la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (artículos 45 y 48), como la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (arts. 16, 20 y 47.3) respecto a la colaboración que han de prestar las Universidades en el fomento de la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática, y en las acciones del Estado para promover el reconocimiento público de las víctimas del franquismo.

Concentración en octubre

“Consideramos inadmisible que un servidor público, como es el Rector de la US, mantenga esta actitud de hacer oídos sordos a las peticiones, plenamente amparadas por las leyes vigentes, de una entidad ciudadana como la Asamblea de la Gavidia de Sevilla, que ha superado ya los 15 años de existencia y de lucha constante por la Memoria de las víctimas del franquismo y los derechos de sus familiares”, lamenta la asamblea.

Los memorialistas anuncian que, si persistiera el “silencio” por parte del rector, convocarían a mediados de octubre “una concentración universitaria y ciudadana en el patio del Rectorado de la US en la que se ubica la mencionada placa en honor al 'Duce Franco', que estará apoyada por los sindicatos presentes en la US y por la Comisión de Memoria Democrática de la US y otros profesores e investigadores sensibles al problema de la Memoria Histórica”.

En un desayuno informativo con la prensa el pasado mes de diciembre, Castro dijo que ya en noviembre mantuvo una reunión con algunos profesores que le plantearon varias iniciativas relacionadas con la memoria histórica en la Universidad de Sevilla, entre otras la solicitud de la placa y un acto académico de homenaje al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios que luchó contra la dictadura en favor de las libertades y la consecución de la democracia en España. Fuentes consultadas confirman que se ha producido algún que otro encuentro pero sin avances concretos y, paralelamente, sin haber dado respuesta formal a los dos escritos de la asamblea de familiares.

La Comisión de Memoria Democrática de la Universidad de Sevilla está compuesta por profesores y profesoras de diversas áreas de conocimiento. Su sentido se relaciona con la recuperación de la memoria histórica y democrática de la Hispalense y se centra en diversos frentes de actuación: reconocimientos públicos, represión en los años 60 y 70 y otras investigaciones, papel del profesorado, cumplimiento de la legislación sobre memoria, etc. También se prevé la colaboración con la sociedad civil y, en ese sentido, varios de los miembros de dicha comisión secundaron la petición realizada por la Asamblea de la Gavidia para el establecimiento de una placa en recuerdo de los estudiantes antifranquistas represaliados.