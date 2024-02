Un millar de voces cantan en Sevilla por la paz en Palestina y en el Sáhara: “Una canción llega más lejos que una bala”

Las Setas de la Encarnación de Sevilla ha sido este domingo el improvisado escenario sobre el que más de un millar de personas han reivindicado con canciones el fin de las ocupaciones que sufren Palestina y el Sáhara Occidental. Convocados por la Plataforma Abierta por la Paz, los asistentes al acto –bautizado como 1.000 voces por la paz– han coreado canciones populares de lucha, esperanza y resistencia, coronadas por el himno de Andalucía. Una iniciativa en la que se ha insistido en el mensaje de que “una canción llega más lejos que una bala”.

El portavoz de la plataforma, Antonio Martínez, ya señalaba antes del acto que contaban con el respaldo de más de 150 entidades, partidos políticos, ONG y asociaciones, que habían mostrado su apoyo incluso desde Suecia, Chile, Reino Unido, Argelia, México, Italia o Ecuador. “No estamos convocando a un concierto, estamos convocando a cantar”, subrayaba, al tiempo que incidía en el carácter abierto de una entidad convocante que no tiene ni logo, “que tiene personas pero no tiene egos”.

La muralla, Bella ciao, Canto a la libertad del pueblo saharahui, Sólo le pido a Dios o El pueblo unido jamás será vencido han sido algunos de los temas coreados, con voluntad y entrega, en un acto en el que la reivindicación no ha estado reñida con un ambiente festivo. “Bajo el mismo cielo por el que cruzan a veces la tripa de los bombarderos de Morón o de Rota, entonamos hoy cánticos supersónicos, notas escritas en la partitura del aire libre, entonamos a compás la oración de los sueños pendientes”, ha apuntado el periodista y escritor Juan José Téllez, una de las voces que han intervenido, que ha apelado a “canciones para amar, frente a los himnos de la muerte”. “El compás de la gente corriente contra el sordo alarido de la diplomacia que blanquea la masacre y justifica el odio”, ha añadido.

“Hoy es el día de las voces”

“Aquí estamos hoy para romper el silencio, para imaginar juntos, para abrir la muralla al corazón del amigo”, ha apuntado, además de incidir en que “frente a todo ese ruido, hoy es el día de las voces, de las gargantas que cantan el derecho a vivir en paz, las que sólo le piden a Dios que lo injusto no nos sea indiferente”. “Son canciones antiguas, que vienen rodando a lo largo de los años, como la banda sonora de un final feliz que no llega nunca. Hagámoslo posible, aquí y ahora, porque como cantaba Jacques Brel, cuando no se tiene más que amor contra el rugido de los cañones, se tiene todo. Ojalá que, al menos esta vez, la música sepa amansar a las fieras”, ha concluido su intervención.

Otro de los que han hecho oír su voz en las Setas de la Encarnación ha sido el que fuese Defensor del Pueblo José Chamizo. “Hoy centramos nuestras miradas, nuestros sentimientos, nuestro clamor en Palestina y en el pueblo saharaui, dos pueblos que aspiran a la paz, pero la paz no es sólo la ausencia de guerra, la paz es conseguir el derecho a ser libres”. “Queremos Pueblos libres para decidir su futuro al margen de intereses económicos o ansias de poder, Palestina y el pueblo saharaui tienen derecho a elegir su destino sin imposiciones”.

“Dos pueblos a los que están masacrando”

Chamizo ha lamentado causas del calibre de la palestina y la saharaui no sean “respaldadas por un porcentaje más alto de la población”, la misma que “se vuelca ante determinados acontecimientos deportivos o festivos”. “Con las desgracias, las injusticias del pueblo palestino o el pueblo saharaui, la gente guarda silencio. Es cierto que no todo el mundo y es verdad que por eso estamos aquí, pero hay que hacer extensivo este sentimiento y este compromiso nuestro”, ha subrayado, además de recordar que “están en juego estos dos pueblos que los están masacrando, también está el futuro de los demás hombres y mujeres que habitan el planeta”. “El cinismo se ha elevado a categoría de pensamiento único, tiene la capacidad de justificar lo injustificable, pero pese a todo aquí estamos para elevar nuestras voces”, ha finalizado.

En el acto también han alzado su voz Suha Al Najjar (palestina) y Salka Mafud (saharaui), haciéndose oír en esta convocatoria “para entonar canciones de paz y hacer oír nuestro rechazo y nuestro grito de protesta ante estas barbaries”, tal y como apuntaban unos organizadores que entienden que “la única salida a las dos crisis es el fin de las respectivas ocupaciones”. La iniciativa ha contado con la presencia de partidos y sindicatos de izquierda, que han respondido al llamamiento de una Plataforma Abierta por la Paz que surge en la sociedad civil como un colectivo de varias organizaciones. ¿Su objetivo? “Convocar acciones encaminadas a sensibilizar hacia la paz en estos momentos en que el mundo se ve azotado por una multitud de guerras y ocupaciones colonialistas”.