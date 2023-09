El 'Pantojismo' revive en Sevilla para abrir una gira con disco incluido

Como si de una religión se tratase, el 'Pantojismo' ha demostrado la noche del sábado en Sevilla que está más vivo que nunca. Miles de gargantas –la organización no facilitó el aforo– arroparon a Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios, y lo hicieron en su tierra, a tiro de piedra del barrio de Triana que la vio nacer, en el estadio de la Cartuja.

Allí ha iniciado su gira '50 aniversario', que llevará posteriormente a varias ciudades de España, y en la que realizará un exclusivo repertorio de su recorrido discográfico. Ante sus incondicionales, “la Pantoja” realizó un recorrido cronológico de su carrera desde su primer al último disco, cantando en forma de popurrí muchas de sus canciones, y dándole protagonismo a algunas de forma individual, como Carmen Amaya, una copla lenta hecha para lucirse la voz de quien la cante.

De esta noche han llamado muchas cosas la atención. Puede que la más singular sea que jóvenes de no más de 20 años se sepan todas sus canciones, porque la noche contó con un coro en forma de estadio en el que no había un perfil concreto de gente entre el público. Al final, el Pantojismo va a ser como cualquier especie en evolución, que no se adapta a un ADN concreto sino que lo va modificando para adaptarse al entorno.

Sobre todo, coplera

Lo que sí queda claro es que de todos sus registros, la copla sigue siendo aquel en el que mejor se desenvuelve, en el que se siente más cómoda, aunque ella sea un exponente claro en buena parte de su repertorio de aquello que en su día se llamó “canción ligera”. Pero las sevillanas las cantó solo con guitarras y percusión, porque ahí estuvo más sevillana que nunca.

Más de dos horas para repasar sus temas de siempre, su regreso a la música tras la muerte de Paquirri, sus canciones escritas por Perales, por Juan Gabriel y una trayectoria que, medio siglo después, busca su sexta década.

Ahora queda por delante la gira y el doble disco. Este nuevo trabajo discográfico viene a respaldar esta gira de celebración, que ya tiene cerradas fechas en Barcelona, el 30 de diciembre en el Palau Sant Jordi; Bilbao, el 13 de enero de 2024 en el Bilbao Arena Miribilla: y en Madrid, el 13 de abril en el Wizink Center.