Retrato de José Luis Sanz (PP Sevilla) en 12 brochazos: “Le di la enhorabuena a una embarazada... y no estaba embarazada”

Es el que empezó antes la carrera por la Alcaldía de Sevilla, hace ya más de 600 días, cuando de hecho ni el aspirante socialista, Antonio Muñoz, era alcalde hispalense. José Luis Sanz (Sevilla, 1968), senador y regidor durante 15 años de Tomares, pasa por este pequeño cuestionario de 12 preguntas personales por el que ya han desfilado otros candidatos al Ayuntamiento de Sevilla, y lo hace para confesar que le gustaría tener el poder de la invisibilidad y que, en el debate crucial entre tortilla de patatas con o sin cebolla, se queda casi en el medio, igualito que a lo que aspira en el terreno político.

Retrato de Sandra Heredia (Adelante en Sevilla) en 12 brochazos: "¿Un poder? Volver al pasado para cambiar cosas feas"

Más

¿Qué quería ser de pequeño?

Piloto de avión. Y no sé por qué, supongo que por alguna película que viera.

¿Cuál fue el primer disco que se compró?

Entre el cielo y el suelo, de Mecano.

¿Qué político en activo le gusta que no sea de su partido?

Edmundo Bal [portavoz de Ciudadanos en el Congreso].

Un momento tierra trágame de su vida.

Uf, muchos. Cuando le di la enhorabuena a una embarazada... y no estaba embarazada. Eso está fatal. Desde entonces no le doy la enhorabuena a ninguna embarazada hasta que no tenga la barriga así, no digo nada de nada. Me pasó una vez y no me vuelve a pasar.

¿Qué película le hace llorar o al revés, le levanta el ánimo?

Me gusta mucho Gladiator, porque soy muy friki de Roma, la puedo ver 15 veces y no me aburre, aunque si me tengo que quedar con una sería Lawrence de Arabia. Una película que me haga llorar no sabría decir, pero en el cine soy de lágrima fácil.

¿En qué libro se quedaría a vivir?

En cualquiera de Roma de Santiago Posteguillo, me gusta mucho la época del emperador Trajano.

¿Cuál es el superhéroe o la superheroína que más le gusta?

Superman.

Ya puestos, ¿qué superpoder le gustaría tener y por qué?

La invisibilidad, para poder conocerlo todo.

¿Es manitas, ya sea con el trompo o con la sartén?

En casa hago cosas en la cocina, sobre todo arroz seco, no me gusta caldoso, así que hago paellas de todo tipo. Y bueno, también cojo la caja de herramientas y esas cosas.

Si le dicen Gordillo, ¿qué se le viene primero a la cabeza el todavía alcalde de Marinaleda o el que fuese futbolista del Betis?

El futbolista, no se me viene nunca a la cabeza el alcalde de Marinaleda. Y eso que soy sevillista...

¿El parchís, la oca, el ajedrez o las damas? A no ser que le dé más a los videojuegos… o al dominó.

En mi época no había videojuegos y el dominó no es lo mío. Yo era siempre de parchís de chico, jugaba con las fichas azules, hasta que aprendí a jugar al ajedrez. No se me daba mal, pero ahora tengo muy poco nivel, el otro día me descargué una aplicación y me ganó en un momento.

Y la madre de todas las preguntas: ¿tortilla de patatas con o sin cebolla?

Me gustan las dos, pero quizás un poco más con cebolla.