El rocambolesco caso del PP repartiendo vehículos oficiales en el Ayuntamiento de Sevilla y los delegados cogiendo su coche

Los cambios de gobierno en un ayuntamiento implican siempre una nueva estructura con su correspondiente organización, pero lo ocurrido (al menos durante unas horas) con los coches oficiales para los concejales de Sevilla tiene su miga, y es que desde este servicio se comunicó formalmente que de asignar estos vehículos se encarga directamente el grupo municipal del PP. Los populares admiten que así se ha transmitido, pero lo achacan a un error propiciado por lo que consideran “falta de planificación” del gobierno anterior, del PSOE, que por su parte replica con que eso ya le tocaba organizarlo a ellos, que para eso mandan.

La secuencia se inició el pasado lunes, cuando desde el grupo socialista se solicitó al Parque Móvil Municipal un conductor para dar servicio a un concejal. Este servicio recibe las diferentes peticiones que hay para cada jornada y organiza según su criterio, atendiendo en primer lugar a los delegados (aquí no entra el alcalde, que tiene siempre uno asignado), a continuación a los concejales de la oposición y por último al resto del personal municipal que pueda necesitar un coche. Por cierto, que este servicio cuenta con 22 vehículos para 18 conductores.

La singularidad ha venido esta vez con que un trabajador del Parque Móvil Municipal respondió a la petición del PSOE asegurando que “la gestión de conductores capitulares actualmente la están llevando desde el grupo popular”. Es decir, que el servicio había dejado de estar en manos de funcionarios para pasar a desempeñarlo directamente el PP, que es el que gobierna en el Ayuntamiento de Sevilla.

Los socialistas se llevaron las manos a la cabeza con tan pintoresca respuesta, lo que dio lugar a un escrito de protesta, con buenas formas pero protesta al fin y al cabo. Desde el gobierno local se reconoce que sí, que esto ha ocurrido, que no se sabe quién ha sido y por qué y que todo obedece a un error, porque la cosa no es así. El grupo popular hace las peticiones de vehículo oficial para los delegados municipales, que son del PP, pero eso no significa que organice el servicio.

Los turnos de agosto

La cuestión ha llevado a un escrito de réplica del gobierno local dirigido al PSOE, en el que se asegura que “evidentemente ha de tratarse de un error” y se insiste en que “el grupo municipal popular sólo ha de canalizar, y de hecho sólo canaliza, las peticiones que hagan sus concejales”. De paso, aprovecha para soltar una puya, y es que después de lamentar las “carencias” que sufre el servicio, se justifica que el problema tiene su origen en que, “debido a la falta de planificación que hemos encontrado, durante este mes de agosto el Parque Móvil sólo ha contado con un conductor de guardia para toda la Corporación”. Es más, se apunta que los delegados municipales “han usado sus coches privados en muchas ocasiones” para cumplir con sus tareas.

¿Y qué dice el PSOE a todo esto? Pues que lo de organizar los turnos de agosto era ya competencia del nuevo gobierno, que tomó posesión a mediados de junio, y que es cosa suya si al final sólo ha habido un conductor en estas fechas. Así que considera que la falta de organización hay que buscarla en la otra orilla, porque en estos años de atrás trabajaban en este mes entre dos y tres conductores, que teniendo en cuenta que es el periodo en el que se cogen las vacaciones era suficiente.

Y aquí termina este rocambolesco caso del PP organizando los coches oficiales, delegados cogiendo su propio vehículo y las cuitas de los turnos de agosto de los conductores. Nada, en definitiva, que no se solucione con la llegada de septiembre y el fin de las vacaciones...