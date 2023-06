Sanz fichará a “profesionales de nivel” en las empresas públicas con un sueldo más alto que el suyo como alcalde de Sevilla

José Luis Sanz (PP) ha empezado a tomar sus primeras decisiones como alcalde, un cargo al que accederá formalmente este sábado con algunas prioridades ya marcadas. Entre ellas, y al margen de la sempiterna cuestión de la limpieza, está reducir la brecha “cada vez más grande” con los barrios más desfavorecidos, que la ciudad recupere “el espacio que ha perdido” y que “vuelva a funcionar”. En esto último juegan un papel fundamental las empresas y organismos municipales (limpieza, transportes, urbanismo...) y para ello el primer paso será subirle el sueldo a los nuevos gerentes que las gestionen, para así poder reclutar a “profesionales de nivel”.

“Asumo el titular de la falta de austeridad”, ha reconocido Sanz, ya que cree que le compensa más contar con gerentes que sean profesionales de su materia, una situación que ha contrastado con el mal papel que –a su juicio– han desempeñado los actuales responsables. Entiende que éstos fueron fichados básicamente por su currículum político, y que las cosas empezarán a funcionar con este incremento salarial que permitirá “contar con buenos profesionales”, reacios a dejar puestos en el sector privado ante el escaso incentivo económico.

Esto supone que los nuevos gerentes cobrarán más que el alcalde, que tiene un sueldo bruto que supera los 88.000 euros tras la subida que impulsó Juan Espadas en 2019 a una nómina que básicamente estaba congelada desde 1991. “Me temo que sí, que desgraciadamente van a cobrar más que el alcalde”, ha admitido Sanz, que ha esgrimido que ya el propio Espadas en su segundo mandato acabó con la imposición (aprobada en 2015) de que ningún cargo del Ayuntamiento de Sevilla cobrase más que el alcalde.

Nuevo 'no' a un pacto con Vox

Esta subida de sueldos (que no afectará ni al regidor ni a los integrantes de su equipo de gobierno) es una de las primeras medidas prácticas que pondrá en marcha Sanz, que este jueves ha desgranado los cargos que asumirán cada uno de sus concejales. De cara al mandato que ahora arranca, insiste en que dispone de una margen más que suficiente “para gobernar en solitario” con sus 14 ediles (la mayoría absoluta está en 16), lo que supone que vuelve a cerrarle la puerta a Vox y su insistente petición de rubricar un pacto. ¿Cree, de todos modos, que contará con el voto de la formación de ultraderecha para su investidura? “Presento un proyecto que cualquier fuerza política puede apoyar”, ha sido su lacónica respuesta.

Aunque todavía no se ha estrenado formalmente como alcalde, este miércoles ya tuvo una concentración memorialista ante el Ayuntamiento en la que se le reprocharon sus declaraciones de que “reorganizará” todo lo relacionado con memoria histórica porque considera que existe “un poco de despilfarro”. Esto se traduce en que la gestión de estas políticas no puede seguir como ahora, “un chiringuito para colocar a alcaldes socialistas que han perdido su puesto”, por no hablar de que se trata de una competencia autonómica que considera que no debe asumir un gobierno local. “No voy a parar nada de lo que estuviera en marcha”, ha garantizado a continuación.