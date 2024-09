Sevilla exige más medidas contra el virus del Nilo mientras el mosquito infectado se extiende por Andalucía

“Vamos al médico sin vida y nos dan Paracetamol”. Paco Macarena es uno de los 61 afectados por el virus del Nilo que este año están en la estadística oficial de la Junta de Andalucía. Su testimonio ha sido uno de los que se han escuchado este lunes en la concentración para reivindicar que se tomen más medidas para evitar el virus del Nilo que se transmite a través de la picadura del mosquito común.

Vecinos de Isla Mayor, el municipio anfitrión, La Puebla del Río, Coria del Río, Dos Hermanas o Mairena del Aljarafe se han dado cita para alzar su voz y pedir medidas contundentes, que pasen, sobre todo, por la lucha contra las larvas más que contra el mosquito adulto, y por el desarrollo de una vacuna eficaz, que se encuentra en la última fase de la investigación.

Y no es la primera vez que salen a la calle este verano. Es más, es la tercera manifestación que convocan desde la plataforma, el mismo día en que la Junta de Andalucía ha informado de nuevos casos en la provincia de Sevilla y de la presencia del virus en mosquitos de Málaga, de los municipios gaditanos de Barbate, Benalup Casas Viejas y Tarifa, y en una trampa ubicada en el Parque Natural Marismas del Odiel, en Huelva.

El testimonio de Paco es el de un hombre que confiesa que tiene “secuelas, que ya me han dicho los médicos que me van a durar bastante tiempo”, al tiempo que explica que no tiene enfermedad alguna ni nunca se ha medicado. De su testimonio se deduce una de las peticiones que los afectados reclaman: más dotación a los sanitarios para hacer su trabajo.

Como él, Eva Guardado, la hija de una mujer “que en tres días se quedó paralizada”, explicaba cómo tuvieron que ser tres las visitas al servicio de urgencias tanto del centro de salud de Coria del Río como del hospital Virgen del Rocío hasta que finalmente los médicos sospecharon de que el virus del Nilo estaba detrás de los síntomas. Una punción lumbar “muy dolorosa” terminó por confirmarlo.

Con gritos con lemas como 'No mas muertes, vacunas ya' o 'Junta, escucha, escucha nuestra lucha', se ha alzado la voz para reclamar la ayuda para cada vez más gente: “Que se vengan los políticos a esta zona un par de días y luego nos cuenten”, ha dicho el portavoz de la plataforma convocante, Juan José Sánchez, que ha señalado que este colectivo ha iniciado los trámites para convertirse en asociación cuanto antes, “porque no nos van a cansar, y vamos a seguir peleando”.

El peor brote desde 2007

El enfado y la sensación de abandono de los vecinos está justificado en el marco de que este año se está produciendo el peor brote del virus del Nilo en Sevilla desde 2007 en cuanto a número de afectados se refiere. Los casos se están dando en toda la provincia y el virus ha provocado ya cinco muertes en Andalucía, todas en Sevilla.

Solo en Andalucía se superan los 61 casos, aunque para que se considere como tal se tiene que dar un doble positivo: en el hospital donde cada persona está ingresada y en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde está el laboratorio de referencia para contabilizar los casos.

La Consejería de Salud asegura que los casos de fallecimiento se han producido en personas “con patologías previas”. Sin embargo, algunos afectados, como el hijo de una mujer de 86 años que murió en agosto en La Puebla del Río, no comparten esta valoración: solo tomaba “media pastilla para la tensión al día”, asegura. En esta ocasión, los afectados no han sido solo personas de edad. Hay casos documentados también en un niño de dos años y una joven de 26, ambos en Coria del Río.

Dónde está el virus

Este lunes 2 de septiembre, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirmaba que la pasada semana se registraron ocho nuevos casos en dos personas de Coria del Río, dos de Utrera, una en Dos Hermanas, una persona de Gelves, una persona de Guillena y otra de San Juan de Aznalfarache. De estos casos, cinco ya se encuentran dados de alta.

También se ha detectado la presencia del virus en las capturas realizadas en los municipios sevillanos Almensilla, Bollullos de la Mitación, Gelves, Los Palacios y Villafranca, Villamanrique de la Condesa; en los municipios gaditanos de Bárbate, Benalup, Casa Viejas y Tarifa; así como en Málaga, y en mosquitos recogidos en una trampa ubicada en el Parque Natural Marismas del Odiel en el término municipal de Huelva.

Asimismo, se ha detectado en cuatro équidos: uno en el municipio gaditano de Ubrique, uno en Constantina, uno en El Coronil y otro en Palomares del Río; estos tres últimos en la provincia de Sevilla.

Primer caso, en 2004

El Virus Nilo Occidental es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO) urgente en España desde 2015, transmitido por la hembra infectada del mosquito común del género 'Culex', y que se alimentan de sangre de aves. Humanos y équidos (caballos, burros) son las especies de mamíferos más susceptibles a esta enfermedad.

Se sabe que circula por determinadas zonas desde hace años, pero el primer caso “oficial” se conoció en 2010. Sin embargo, los expertos analizaron una infección anterior y llegaron a la conclusión de que un vecino de Badajoz contrajo la enfermedad por primera vez en 2004.

En 2021 hubo seis casos en Sevilla y en 2022 se diagnosticaron dos en Andalucía y dos en Cataluña. Por primera vez, el virus del Nilo Occidental había aparecido en Tarragona y Córdoba. El año pasado se detectaron 21 positivos, de los que 14 fueron hospitalizados y tres fallecieron.

Ocho de cada diez infecciones pasan de forma asintomática. Sufren sobre todo fiebre y mialgias y en menos del 1 % de los infectados se complica con manifestaciones neurológicas como meningitis, encefalitis o parálisis flácida. De estos, un 10 % pueden fallecer.

El riesgo aumenta con la edad y en personas que consumen alcohol en exceso, tienen diabetes, enfermedad renal crónica o cardiovascular, hipertensión, cáncer o inmunosupresión. Puede dejar secuelas entre el 30 % y el 60 % de las ocasiones.

Acciones

Para intentar paliar sus efectos, los ayuntamientos afectados, aun antes de conocerse los primeros casos al principio del verano, han llevado a cabo actividades de fumigación tirando de sus presupuestos locales, aunque la Diputación de Sevilla aprobó en julio una partida presupuestaria de un millón de euros para ayudarles en este sentido.

Mediante concesiones urgentes se están realizando fumigaciones en las dos orillas del Guadalquivir y los puntos clave de los arrozales, entre otros sitios. No obstante, la petición de los pueblos afectados y la propia Diputación pasa por crear una mesa de control del virus que funcione todo el año, siguiendo el modelo de la provincia de Huelva, donde el organismo provincial realiza fumigaciones desde el invierno, atacando a las larvas y previniendo el crecimiento del mosquito en lugares concretos, como las marismas que se reparten por la provincia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que a partir del otoño el Gobierno andaluz “engrasará todavía más la máquina” en lo referente a la colaboración con las diputaciones de Huelva, Sevilla y Cádiz y los ayuntamientos afectados por el Virus del Nilo para que “tengamos claro cada uno qué tenemos que hacer y lo hagamos todo de manera eficiente e intentemos que el impacto del mosquito sea menor”. En relación con la incidencia del virus, Moreno, “con datos de los médicos”, ha subrayado que “la mayoría de las infecciones son asintomáticas”, por lo que ha lanzado un mensaje de “calma”.

Así lo ha adelantado en una entrevista en Canal Sur Radio en la recta final de su gira por China para cerrar inversiones para la comunidad. En dicha entrevista, Moreno ha reconocido que el Virus del Nilo es una enfermedad que “me preocupa” por lo que “vamos a intentar poner toda la carne en el asador en términos de recursos humanos y materiales para, a lo largo de septiembre, que es un mes difícil con la infección de mosquitos, prevenir para lo largo del próximo año”.