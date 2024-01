Trabajadores del hospital El Tomillar reclaman refuerzo de personal: “Agotados no podemos atender a los pacientes”

Profesionales del servicio de Medicina Interna del hospital El Tomillar (ubicado entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas) han iniciado este miércoles al camino de las movilizaciones de la mano de CCOO y UGT, con el objetivo de denunciar que se encuentran “agotados física y psicológicamente” por la sobrecarga de trabajo derivada de la falta de personal a la que apuntan desde la plantilla.

A este respecto, Antonio Montaño, delegado sindical de CCOO en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla en la que se enmarca este centro hospitalario, señala que es “inadmisible e intolerable que la dirección gerencia del centro y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recorten la plantilla de este servicio, siendo conscientes de las necesidades asistenciales que tienen estos pacientes”. Montaño se refiere así a la “especial atención” que requieren los usuarios de este hospital, en el que ingresan “pacientes muy delicados”, pluripatológicos, oncológicos, con Alzheimer, “dependientes al 100%”, como explica a SevillaelDiario.es Isabel Pérez, una de las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) más veteranas de la plantilla.

Isabel llegó de Barcelona al Tomillar hace 16 años con la intención de pedir el traslado al cumplir el primer año, pero se quedó porque se sintió “muy a gusto” con la dinámica de este hospital. “No parábamos, pero había un ambiente muy familiar y se trabajaba muy bien”, recuerda ahora desde la nostalgia, antes de lamentar que ahora desempeñen sus funciones con “ansiedad” y que ese trato cercano por el que se caracterizaba el servicio que brindaban haya quedado relegado a un segundo plano por el ingente trabajo que tiene que asumir una plantilla “deficiente”, tras dos años de recortes.

Esto que denuncia Isabel –y secundan los compañeros que se han sumado esta mañana a la primera concentración celebrada a las puertas del centro hospitalario– lo desmienten desde la dirección del área sanitaria a la que pertenece, alegando que, lejos de recortar, “se ha activado el plan de alta frecuentación”, eso sí, “a falta de las bajas puntuales y cortas que se puedan producir por la salud de los profesionales dentro de la dinámica general de virus respiratorios propia de la época del año y que de forma general se está produciendo”.

“Trabajamos con humanos, no con cajas”

Precisamente, la queja de los profesionales que recoge CCOO y UGT va encaminada a que los trabajadores –especialmente, enfermeros, auxiliares y celadores– “siempre están bajo mínimos” porque la plantilla al completo ya es de por sí “deficiente”, pero “ni siquiera está nunca al completo”. En este sentido, Isabel Pérez asegura que las bajas no se cubren y que de los dos compañeros TCAE que deberían estar fijos de mañana, “nunca están los dos”, porque la dirección los utiliza como “comodín” para cubrir las incidencias que se van produciendo en otras zonas.

“Y cuando ya no les quedan fijos de mañana de donde tirar, presionan a profesionales para que vengan en sus descansos o para que doblen turnos”, añade en esa línea el delegado sindical de esta área sanitaria, describiendo la situación que han tenido que vivir enfermeros y TCAE estas navidades, en las que “no nos hemos podido coger ni un día festivo”, como afirma Isabel.

Más allá de afectar al ámbito personal de estos profesionales, a los sanitarios del hospital El Tomillar les duele no poder “ofrecerles a los pacientes lo mínimo que se merecen”. El cuidado especial que requieren los usuarios hospitalizados en este centro implican una mayor dedicación y tiempo por parte de los profesionales, pues la cura de algunas úlceras puede demorarse hasta una hora. “Ahora no tengo ni tiempo para hablar con el familiar ni con el paciente, trabajamos a destajo, corriendo de un lado a otro y no podemos olvidar que tratamos con personas humanas, no somos una fábrica trabajando con cajas”, deplora Isabel en conversación con este periódico.

Por esta razón, la plantilla demanda un refuerzo de personal, al menos “un equipo más” en el horario de tarde para que los TCAE pasen de tres a cuatro y puedan dividirse en grupos de dos para atender las dos alas que componen la segunda planta en la que hay un total de 36 pacientes. De seguir como hasta ahora, esta auxiliar con casi 40 años de trayectoria profesional alerta de que no se puede garantizar la atención asistencial que e requiere: “Llega un momento en el que no puedes más y aunque quieras, no llegas a todo, te ves sola y estando así, echas polvo, no se puede atender a los pacientes”.

Continuarán las movilización

Por todo ello, las organizaciones sindicales exigen en nombre de los trabajadores de este servicio hospitalario “una dotación de plantilla suficiente para poder dar una asistencia de calidad y que los profesionales puedan desarrollar sus tareas en condiciones dignas”. En palabras de Isabel, “pedimos muy poco, pero para nosotros es mucho: mínimo la plantilla cubierta y un equipo más de refuerzo, tanto de auxiliar como de enfermeras”.

Sin embargo, desde el área de gestión Sur de Sevilla desmienten que los profesionales de este servicio hayan iniciado tales movilizaciones y atribuyen la concentración a “una convocatoria sindical respaldada por sólo algunas profesionales de enfermería de este servicio clínico”. En cambio, Antonio Montaño sostiene que la concentración ha contado también con el apoyo del colectivo TCAE, así como de “muchos usuarios, restos de trabajadores del centro hospitalario y miembros de plataformas en defensa de la sanidad pública”.

Todos ellos señalan que llevan dos años reclamando mejoras en este sentido. Y, dado que han comprobado que “a la gerencia le da igual”, al haber alcanzado un punto en el que “la situación es ya insostenible”, como verbaliza Isabel, los participantes de dicha movilización han determinado convocar otra la próxima semana y, en caso de no recibir respuesta por parte de los responsables, se plantean ya medidas más drásticas como ir a huelga.