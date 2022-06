Más de la mitad de los jóvenes asegura haber sufrido problemas de salud mental en el último año, según una encuesta

La juventud española se encuentra cada vez peor. Más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años asegura haber tenido problemas de salud mental en el último año y un 36% ha sido diagnosticado alguna vez. Son los resultados que arroja el Barómetro Juvenil, Salud y Bienestar 2021, basado en 1.500 entrevistas y publicado este jueves por las Fundaciones FAD Juventud y Mutua Madrileña.

La directora general de FAD Juventud, Beatriz Martín Padura, ha subrayado en la presentación del informe su preocupación por el aumento de jóvenes que presentan ideas suicidas “continuamente o con mucha frecuencia”: son casi un 9%, tres puntos más que en 2019 cuando se publicó el segundo barómetro. El porcentaje que ha experimentado estas ideaciones alguna vez, de forma más aislada, en el último año es mucho mayor: un 44,3%. El aumento en este caso es de cuatro puntos.

Quienes tienen entre 15 y 19 años eran en 2019 los que menos frecuencia declaraban sobre estas ideas (el 5,5% indicaba haber experimentado ideación suicida continuamente o con mucha frecuencia) y en 2021 son los que más (un 12,3%). Entre mujeres es más habitual, pero la frecuencia, dice el barómetro, es mayor entre los hombres.

“Es especialmente preocupante este aumento en adolescentes, todo indica que la población juvenil es la que más ha padecido el efecto de la pandemia sobre su salud mental”, ha señalado Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña. Respecto al género, entre las mujeres jóvenes es más habitual experimentar ideas de suicidio, pero la frecuencia con la que las experimentan es mayor entre los hombres: un 9,6% de ellos, frente al 7,8% de ellas que las sufren continuamente o con mucha frecuencia

Los jóvenes aseguran que sufren, pero no piden mucha ayuda. O no pueden pedirla. La mitad del 56% que se sintió con problemas de psicológicos en el último año no solicitó ayuda profesional y el 20% no se lo contó a nadie. Las razones fueron sobre todo económicas o de vergüenza (sobre todo en los adolescentes) o relacionadas con que quitaron importancia a su situación porque pensaban que podían resolverla. Un 53,7% de los chavales que se han medicado en el último año lo han hecho sin prescripción médica, según el barómetro.

Pesimismo sobre el futuro

La autopercepción que los jóvenes tienen de su salud en general ha ido deteriorándose en los últimos años a pasos agigantados: en 2017, un 86,7% afirmaba tener una buena o muy buena salud al 54,6% en 2021. El estrés que les produce el trabajo y los estudios ha ido en aumento desde 2017 y seis de cada diez jóvenes se siente muy o bastante estresado con estos temas. “Ante las situaciones de estrés, uno de cada diez jóvenes no lo comparte con nadie y evita que los demás conozcan que tiene algún problema, especialmente las y los más jóvenes lo cual nos debería resultar preocupante como sociedad”, ha enfatizado Martín Padura, directora general de la FAD.

El paro, los bajos salarios y la precariedad laboral se mantienen como los problemas que más preocupan a la juventud. Estas tres preocupaciones siempre han ocupado los primeros puestos en los anteriores barómetros, si bien en esta ocasión, la crisis originada por la pandemia motiva además que su mirada al futuro no sea optimista y que solo dos de cada diez (21,4%) piense que estos problemas mejorarán en el futuro. De hecho, uno de cada tres (32,3%) opina que empeorarán y un 40% que seguirán igual. El pesimismo es mayor en los chicos y chicas de mayor edad dentro de la franja estudiada.