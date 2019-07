Cientos de miles de personas celebran el "orgullo" LGTBI en Berlín

Cientos de miles de personas desfilaron este sábado por Berlín para celebrar el "Christopher Street Day", el día del "orgullo" para el colectivo LGTBI, entre los mensajes reivindicativos y la celebración.

El desfile -colorido, festivo y sin incidentes- atravesó el centro de la capital alemana, disfrutando de un día soleado pero sin las máximas de las jornadas previas, con cerca de un centenar de carrozas de empresas, asociaciones, iglesias y partidos.

El confeti, los bailes y los miles de banderas arcoiris se entreveraron con la política y el recuerdo, cristalizado en el lema de la marcha "Cada levantamiento empieza con tu voz", de los primeros activistas LGTBI de una ciudad conocida por su apertura.

Las llamadas a la tolerancia, el respeto y a seguir avanzando en el camino a favor de la igualdad coparon pancartas, lemas y los discursos que cerraron el desfile.

"Es una cita política. Es importante que mostremos solidaridad", aseguró en declaraciones a la televisión "rbb" el secretario de Estado para Europa, el socialdemócrata Michael Roth, que participó en el desfile y recordó los numerosos países donde se persigue legalmente la homosexualidad.

La caravana arrancó a mediodía de la conocida avenida comercial de Kurfürstendamm y se desplazó lentamente, al ritmo de la música tecno y los eslóganes políticos, hasta alcanzar a media tarde la icónica Puerta de Brandeburgo, en el distrito gubernamental, donde acabó el desfile tras varios discursos.

La fiesta, no obstante, está previsto que se prolongue, al menos hasta la medianoche, en el adyacente Tiergarten, un gran parque en el centro de la capital. Allí están previstas múltiples actuaciones musicales, entre las que destacan la de la ex Spice Girls deportista, Melanie C, y la de DJ Felix Jaehn.

Por primera vez, como curiosidad, la bandera arcoiris se izó en la sede central del partido conservador de la canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), como guiño a la marcha, que discurrió frente al edificio.

El responsable de Justicia del gobierno de Berín, Dirk Behrendt, de Los Verdes, aprovechó la marcha para depositar una corona de flores en el memorial a los homosexuales asesinados por el régimen nacionalsocialista, unos 7.000 según distintas estimaciones.

Los organizadores esperaban a entre 500.000 y 700.000 participantes, aunque algunos medios apuntaban a que se podía alcanzar el millón. El dispositivo policial contaba con unos 800 agentes.

El "Christopher Street Day" recuerda las protestas que se produjeron hace medio siglo, en junio de 1969, en Nueva York después de que la policía irrumpiese en un local de gais y lesbianas llamado "Stonewall Inn" en la calle Christopher.

Distintas ciudades alemanas, cada una en un fin de semana distinto entre la primavera y el verano conmemoran con un desfile festivo estos hechos en una iniciativa que durante unos años, como en otros países, se llamó del "orgullo gay".