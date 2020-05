Las franjas horarias para paseos y deporte se mantendrán en la fase 1 pero Sanidad aún tiene que valorar cómo

Las provincias, islas y áreas que entren este lunes 11 de mayo en la fase 1 de la desescalada mantendrán las franjas horarias para paseos y deporte divididas por grupos de edad y por personas vulnerables y no. Así lo ha confirmado el técnico Fernando Simón en la rueda de prensa de este viernes, en la que ha actualizado los datos de nuevos fallecimientos por coronavirus, 229, y contagios. Aunque también ha especificado que se está "definiendo" cómo se estructuran y gestionan las franjas, y eso se reflejará en la orden ministerial que saldrá en el Boletín Oficial del Estado este fin de semana. Las zonas que pasan a la fase 1 las dará a conocer el Ministerio en principio en la tarde de este viernes.

"Hay proposiciones de las comunidades que dan un margen suficiente para adaptar la situación metereológica y que son razonables", ha concretado Simón. La decisión de que continúen las franjas se debe a que el principal sentido de que existan es "evitar riesgos" de que se mezclen personas de grupos vulnerables y no vulnerables, y de ese modo se incrementen los riesgos para los primeros. "Nos interesa proteger a grupos muy concretos y vamos a tener mucho cuidado en reducir la posibilidad de contacto entre posibles infectados", ha añadido. Pero todo "sin castigar a los grupos vulnerables a permanecer encerrados", que tengan también "una cierta mejora en sus condiciones de vida y de movilidad, sin correr riesgos". "Y este es el mecanismo establecido para ello hasta el momento", ha zanjado el técnico.

Fuentes del Ministerio también indicaron ayer a eldiario.es que "se están analizando las solicitudes en permanente contacto con los servicios de salud pública de las comunidades autónomas" para valorar cómo se estructura la fase 1 en este ámbito de paseos y deporte, y si hay especifidades según la idiosincrasia de las zonas. Los gobiernos regionales tendrán que pedir el cambio de fase tras completar ciclos de 15 días, aunque podrá haber "flexibilidad". A partir de la semana que viene, tras las primeras decisiones de este viernes, podrán volver a presentar un informe las que no hayan sido aprobadas.

La última orden ministerial sobre la desescalada salió este fin de semana y regulaba la fase 0 y la fase 1 en las islas canarias La Gomera, La Graciosa, El Hierro y la balear Formentera, sin mencionar franjas horarias para estas actividades. Las divisiones temporales se aplican hasta ahora a las localidades de más de 5.000 habitantes, y solo hay una en esas islas, San Sebastián de La Gomera, donde se rebasan. Ahí sí se están cumpliendo las restricciones horarias, según fuentes locales.

Actualmente, los adultos solos o acompañados de convivientes únicamente pueden salir en municipios de gran tamaño de 6 a 10 y de 20 a 23; los menores de 14 acompañados de sus tutores, de 12 a 19; las personas mayores de 65 años o con alguna patología, de 10 a 12 y de 19 a 20. Todo esto será susceptible de ser modificado en la orden del fin de semana, concretamente, "se discutió en una reunión ayer" si habría cambios para los niños, ya que les han sido asignadas las horas de más calor.

Las limitaciones de movilidad también podrían estar supeditadas al horario de las terrazas, aunque en el BOE del domingo no hay ninguna especificidad acerca de eso y Simón no ha podido detallar ese extremo. Las terrazas podrán abrir en la fase 1 al 50% de su capacidad, aunque inicialmente se hablara del 30%. En esta fase podrá haber reuniones de familiares o amigos, siempre que no sean de grupo de riesgo o estén contagiados o en cuarentena, de hasta 10 personas, en terrazas y en domicilios.

Simón también se ha referido a la movilidad geográfica de los ciudadanos que vivan en lugares que pasen a la fase 1 el lunes. En principio, a falta de hacerlo oficial en el BOE, se ampliará del municipio, lo permitido en la 0, "a la unidad territorial que pase de fase". "Si se pasa en una provincia, se permitirá en esa provincia", ha recordado, como ya había indicado el ministro Salvador Illa anteriormente. Se estipula así "con responsabilidad técnica"; proponiendo de ese modo áreas "no excesivamente pequeñas", porque de ser así "no variarían sustancialmente" las opciones de circulación.