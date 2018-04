Felipe VI, obligado a pronunciarse sobre la continuidad del Ducado de Franco

Izquierda Unida quiere evitar que Felipe VI renueve el Ducado de Franco sin más, como si se tratara de un mero e inevitable trámite administrativo. La coalición ha realizado una doble acción encaminada a que el Rey tome esa decisión siendo no solo consciente de lo que ello significa, sino plenamente responsable de su acto. Para ello han elaborado, primero, un escrito de alegaciones ante el Ministerio de Justicia contra la concesión y sucesión del ducado. Un escrito que registraron la pasada semana, dentro del plazo legal de 30 días que ese departamento daba para que otros posibles pretendientes al título pudieran presentar sus solicitudes. En segundo lugar escribieron una carta personal a Felipe VI, que le han remitido este fin de semana, haciéndole partícipe del contenido de las alegaciones e instándole a que acabe con el título nobiliario del que disfrutan los descendientes del dictador.

“Como ya le trasladé en su momento, considero que la existencia y sucesión del Ducado de Franco es contrario a la legalidad vigente…”, afirma el portavoz de Justicia de la coalición en la misiva enviada al Rey y a la que ha tenido acceso Eldiario. Ricardo Sixto Iglesias recuerda al Monarca “que el 12 de junio de 2015 usted (…) revocó el Ducado de Palma a su hermana la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín. Según informaciones de los medios de comunicación, que citaban fuentes del Palacio de la Zarzuela, la decisión se debió al proceso por corrupción que en aquellos momentos se seguía a raíz del llamado caso Nóos”. Sixto Iglesias añade que a IU le pareció acertada esa decisión y que “resultaría por tanto coherente con aquel decreto, que usted revocase ahora un Ducado que honra la memoria del dictador Francisco Franco, cabeza de un régimen corrupto en sí mismo y, más aún, máximo responsable de crímenes de lesa humanidad”.

La carta termina mostrando el convencimiento de que “la inviolabilidad de su persona no será obstáculo para alcanzar una decisión justa, legal y acorde con los principios democráticos de nuestro estado social y democrático de derecho”. Junto al escrito, Felipe VI ha recibido en su despacho una copia de las alegaciones registradas en el Ministerio de Justicia. Un documento de 4 páginas que está suscrito por Sixto Iglesias y por Alberto Garzón.

Cinco alegaciones para liquidar el Ducado de Franco

El BOE del pasado 26 de marzo publicó el anuncio oficial de que Carmen Martínez Bordiú, la nieta del dictador, había solicitado heredar el título de Duquesa de Franco que poseía su madre, fallecida en el mes de diciembre. Precisamente, la primera alegación presentada por Izquierda Unida comienza recordando la literalidad del decreto por el que el Rey Juan Carlos creó ese título nobiliario en 1975 y se lo otorgó a “Carmencita”, la hija del dictador: “deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo (…) y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren…", decía el Monarca. A partir de ahí, IU recuerda que la legislación española establece que la “concesión de títulos nobiliarios constituye la mejor manera de mantener vivo y perenne el recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que de expresar su gratitud a aquellas personas que han prestado servicios relevantes”. Por ello concluye que “no se entiende razonable” ese reconocimiento a quien encabezó una rebelión militar contra el orden constitucional, cometió “incontables crímenes de guerra” e implantó un régimen represivo “contra la ciudadanía las libertades y, en general, los pueblos de España”.

Decreto de 26 de noviembre de 1975 en el que se concede a Carmen Franco el título de Duquesa

En el resto de alegaciones la coalición argumenta que la renovación del Ducado iría también en contra de la Ley de Memoria Histórica ya que ese título nobiliario es “un elemento de exaltación” del dictador y “supone un acto incompatible con la reparación moral de las víctimas, la superación de la división entre ciudadanos y el fomento de los valores y principios democráticos” que pretende garantizar esa norma. Otro argumento jurídico que se incluye en el escrito apela a la reforma de 2015 del Código Penal que vino “a proteger la dignidad de las víctimas de crímenes contra la humanidad y los actos de humillación sobre las mismas”. Por todo ello, los responsables de IU afirman que “la sucesión en el Ducado de Franco supone un evidente acto de humillación y menosprecio a las víctimas de la guerra y la dictadura, incluidas las de las personas desaparecidas forzosamente, por lo que solicitamos la revocación y anulación del título nobiliario”.

La iniciativa de IU para acabar con este ducado es la primera que se dirige directamente al Rey. El PSOE, a comienzos de abril, cursó una solicitud indirecta al Monarca a través del Ministerio de Justicia. Por su parte la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha realizado una batería de peticiones al Defensor del Pueblo, al ministro de Justicia y a Mariano Rajoy en las que, entre otras cosas, solicitaban que el Consejo de Estado elaborara un informe sobre el tema. Felipe VI no tiene un plazo determinado para adoptar la decisión final, por lo que no sabemos si su veredicto llegará antes o después del verano. Hasta entonces tendremos que esperar para saber si en España continúa existiendo o no un título nobiliario llamado Ducado de Franco.