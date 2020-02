Ortega Smith no acepta los trabajos de exhumación y se enfrenta a una querella criminal por su ofensa a las Trece Rosas

El diputado de Vox Francisco Javier Ortega Smith no se ha presentado al acto de conciliación con la Asociación Trece Rosas Asturias y los sobrinos de Julia Conesa en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Estaba convocado le demandaron porque en un programa de TVE del pasado octubre afirmó que las jóvenes de Juventudes Socialistas fusiladas en 1939 "lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente". Le pedían por ello, acusado de un delito de injurias y calumnias, que se retractara, 10.000 euros de indemnización que destinarían a la memoria histórica, y cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. La defensa del político de ultraderecha no lo ha aceptado, a pesar de que la jueza les ha dado la opción de que se resolviese únicamente acatando la primera parte, que se retractara.

Como ya anunciaron desde la Asociación Trece Rosas Asturias, si las partes no llegaban a un acuerdo, interpondrían una querella criminal ante el Tribunal Supremo, que es el órgano que compete a los aforados como Ortega Smith. Los abogados de los demandantes, según han explicado a la salida, estaban "dispuestos" a renunciar a la "indemnización simbólica" y a los cinco días de trabajos de exhumación que le pedían, con la condición de que la disculpa por esas acusaciones fuesen públicas y a través de un medio de "audiencia similar" –lo declaró en Los Desayunos de TVE, magazine matinal de la televisión pública–. La parte de Ortega Smith solo entendía llegar a hacer esas disculpas si eran "parciales", es decir, "con un 'pero' o 'sin embargo", y eso les parece "ofensivo e irrisorio". Fue una "ofensa al recuerdo de todas nuestras abuelas" y "esta ofensa se mantiene", ha lamentado el abogado, Eduardo Ranz, a la salida de los juzgados.

Ortega Smith pronunció esas palabras el 4 de octubre, y también añadió que estas mujeres "cometieron crímenes brutales en las checas". La sentencia franquista contra las jóvenes, que es pública y fue dictada por un Consejo de Guerra, detalla que se las mató por "delito de adhesión a la rebelión", no por los supuestos crímenes que describía el diputado de ultraderecha. El diputado ya avanzó ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados que no tenía intención de realizar esa retractación. Tildó de "totalitarios" a la asociación y a los familiares y defendió que "en Vox nunca vamos a renunciar a nuestro derecho al pensamiento libre y poder juzgar la historia como creamos conveniente" y rechaza la "imposición" del "desgraciado consenso progre", aunque esa sentencia de 1939 no le dé en ningún caso la razón.

El concejal se enfrenta a dos causas por este episodio. Una la de este viernes, por parte de La Asociación Trece Rosas Asturias y los sobrinos de Conesa, y otra conjunta de la Asociación Cultural Trece Rosas, la Asociación Foro por la Memoria Democrática y las Fundaciones Domingo Malagón y Marcos Ana, también acompañados por tres sobrinas de las Trece Rosas. Todas estas últimas pidieron en octubre en un escrito que la Fiscalía General del Estado le exigiera al político de ultraderecha como primera medida una rectificación. Fue remitido al Tribunal Supremo, que ha recabado documentos, como la sentencia original y las transcripciones de TVE, y "creemos que la Fiscalía estaba esperando al acto de conciliación de este viernes y esperamos que a partir de que se resuelva seguirá adelante lo demás", explican a eldiario.es desde la Asociación Cultural.

"Lo hago porque siento indignación, sobre todo pensando en mis abuelos y en mis bisabuelos y en que estuvieron toda la vida sufriendo por lo que les hicieron. No puedo consentirlo. No todo vale", decía Paloma Masa Barroso –sobrina nieta de Martina Barroso García, asesinada a los 22 años– a este periódico en octubre, una de las firmantes de esta segunda denuncia. "En ningún caso es admisible en democracia agredir la memoria de quienes fueron asesinadas por defender la democracia y la libertad en España", declaran los abogados de la Asociación Trece Rosas Asturias, que lideraban la causa de este viernes.