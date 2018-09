El rector de la URJC se desliga otra vez de los escándalos de los máster: "No dimito. Vamos a buscar responsabilidades en el pasado"

"En 2012 yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el Instituto de Derecho Público". El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, prácticamente desaparecido desde hace meses, ha hablado. En una entrevista con la Cadena Ser, se ha desligado de cualquier responsabilidad sobre el escándalo de los másteres con privilegios de políticos que salpica a la URJC. "No pienso dimitir", ha zanjado. "No creo que sea lo mejor en estos momentos".

Tras el caso del máster de la exministra Carmen Montón y con el posgrado del presidente del PP, Pablo Casado, todavía coleando, ha repetido que no tenía culpa y que "vamos a buscar responsabilidades en el pasado". Ramos ha mostrado como víctima a toda la comunidad de la URJC: "Sé quiénes han sido las víctimas: nuestros estudiantes, familias, profesores y sociedad en su conjunto. Hemos tenido que pasar una experiencia dura".

Y ha añadido que "aprovecho para pedirles perdón. Han trabajado duro. Han acudido a sus clases, a sus laboratorios. Profesores que necesitan décadas para crear prestigio y personal de administración que atiende con cariño a nuestros estudiantes se han visto cuestionados por la falta de honestidad de unos pocos".

Porque lo que el rector ha intentado hacer es acotar el problema al instituto dirigido por el catedrático Álvarez Conde. "Caraduras" ha llamado a los responsables del IDP. Sí ha tenido que arrepentirse de salir rápidamente a defender el curso de Cristina Cifuentes, pero ha justificado que "no tenía toda la información, sino sesgada y errónea. Salí a defender el buen nombre de la universidad y dos profesores y tenía información sesgada".

Ramos ha admitido de nuevo que durante la jornada en la que eldiario.es desveló la manera en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtuvo su máster en esa universidad, miembros de su Ejecutivo se pusieron en contacto con el centro. Desde la asesora Maite Feito, "no me extrañó especialmente que estuviera allí", hasta el consejero de Educación (y catedrático y exvicerrector de la Rey Juan Carlos) Rafael van Grieken: "No me presionó. Me pidió información muchas veces. Pero no me sentí presionado. Soy calmado y racional".

Sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado, Ramos ha despachado el asunto por estar, parciamente, en el Tribunal Supremo. Una salida fácil: "El Alto Tribunal está dirimiendo. Un rector no puede opinar sobre una cuestión tan extraacadémica. La Fiscalía del Supremo está tratando sobre un presunto delito sobre el que la Universidad no puede opinar".

Javier Ramos se ha esforzado por desmarcarse de su antecesor en el puesto Fernando Suárez, famoso por plagiar numerosos artículos. ¿Es un hombre de Suárez? "No". Y también ha eludido hablar del exrector y magistrado del Constitucional, Pedro González-Trevijano, a pesar de las grabaciones sobre un trato a un opositor interno del futuro integrante del constitucional. "Cualquier audio sacado de contexto se puede malinterpretar. Queda claro que está descontextualizado y que estaba ironizando".

Total, que con las investigaciones de los plagios y del caso Cifuentes paralizadas porque hay procesos judiciales en marcha, según su analisis, Ramos ha asegurado que gracias a sus reformas en la Universidad "no pueden aparecer casos por las acciones que se están llevando a cabo. A fecha de hoy no puede pasar".