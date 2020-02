Sanidad confirma dos nuevos casos de coronavirus en Madrid sin contacto con zonas de riesgo, uno de ellos grave

Sanidad ha confirmado este jueves dos nuevos casos de coronavirus en Madrid, que se han identificado la madrugada de este mismo jueves y que están siendo investigados. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha informado en rueda de prensa de que los dos casos no tienen ninguna relación entre sí ni han viajado a ninguna de las zonas identificadas de riesgo, según la "información preliminar" de la que disponen.

Por su parte, en otra rueda de prensa, la directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, ha afirmado que los pacientes se encuentran ingresados en el Hospital de Torrejón de Ardoz, uno de ellos "relativamente grave". Se trata de un hombre de 77 años con patologías previas. El otro paciente es un hombre de 50 años, que se encuentra estable y aislado en planta.

Las autoridades sanitarias investigan si estuvieron en contacto con alguna personas procedente de los principales focos del virus, como China, Singapur y las cuatro regiones del norte de Italia. Se sumarían, así, al caso confirmado este miércoles en Sevilla, también fruto de un contagio de carácter local. Simón ha desarrollado que la enfermedad que provoca el coronavirus "no es grave, pero no es banal". "A medida que tengamos casos importados o locales, se incrementarán los factores de riesgo. Obviamente es esperable pero no deseable que en algún momento haya algún fallecimiento", ha añadido.

Simón ha especificado que, para el Ministerio, la "preocupación" no es tanto porque haya habido entradas al país de personas portadoras del virus. Lo que hay que valorar es que sean siempre "situaciones concretas que podamos identificar en un posible origen y con grupos concretos de riesgo. Mientras esto sigue así, la situación varía, pero no tanto. Hay que controlar los periodos de incubación, los periodos en los que estas tres personas (las dos de Madrid y la de Sevilla) pudieron infectarse, que haya pasado el suficiente tiempo de transmisión y que no han generado contagios secundarios". "A medida que tengamos casos para los que no identificamos el origen, estamos más cerca de un nuevo escenario", seguía.

Simón ha explicado que el escenario en el que se encuentra el país al mediodía de este jueves es el escenario 1, el de "contención". "A la espera de constante actualización, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. 14 casos no es algo masivo que pueda implicar una transmisión amplia. Si llegamos a unas entradas masivas, se pasa al escenario 2, de mitigación, pero no estamos ahí", ha aclarado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Por tanto, aún no hay que aplicar medidas más drásticas de prevención.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid han declarado que se están realizando estudio a los profesionales del hospital, familiares y personas que hayan entrado en contacto con los dos nuevos pacientes para verificar si ha habido algún contagio adicional. También se están realizando entrevistas a familiares para estudiar el posible origen de la transmisión del virus.

La directora de Salud Pública de Madrid ha confirmado, además, que los otros dos contagiados en Madrid, ingresados en el Hospital Carlos III están "prácticamente asintomáticos" y "se encuentran muy bien".

Con estos nuevos positivos, son ya 15 casos en activo en España. Los dos últimos de Madrid y el de Sevilla, por contagio local. Los otros once, con origen en Italia, se trata de cuatro en Tenerife, uno en La Gomera, dos en la Comunitat Valenciana -el último confirmado este mismo jueves-, tres en Barcelona -el tercero también confirmado este jueves- y dos en Madrid.