El caso de coronavirus de Sevilla, primer contagio local en España: el paciente no viajó a ninguna zona de riesgo

El paciente diagnosticado positivo en coronavirus en Sevilla es el primer contagio autóctono en España. Según la Consejería de Salud andaluza, el hombre no ha viajado en las últimas dos semanas a ninguna de las zonas de riesgo, que son ahora mismo China, cuatro regiones del norte de Italia, Irán, Corea del Sur, Singapur y Japón. Por tanto, el contagio se habría producido dentro de nuestras fronteras, donde hay otros nueve casos (cuatro en Tenerife, dos en Madrid, dos en Barcelona y otro en Castellón) ahora mismo.

El paciente es un hombre de 62 años y se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza. "No había viajado a los lugares de riesgo, pero había tenido una reunión profesional que se está estudiando", ha informado la Consejería. No refiere "contacto ninguno con una persona enferma" conocida, han indicado. Es decir, no está identificada la persona que pudo haberle transmitido el virus.

El Ministerio de Sanidad daba hasta ahora mucha relevancia a que todas las personas confirmadas con coronavirus desde el lunes hubiesen viajado a Italia, es decir, fuesen 'importados'. Eso significa que el virus estaba "controlado" en España, pero, como ha avanzado esta misma mañana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, si se daba un contagio autóctono "el escenario cambia" y deberán ser tomadas otras medidas específicas.

La Consejería ha informado de que el hombre llevaba "días" ingresado en el Hospital Virgen del Rocío con una afección respiratoria. Ha sido detectado gracias al cambio de protocolo que pactó ayer el Ministerio junto a las Comunidades: ya no solo son 'sospechosas' las personas que presenten síntomas leves y hayan viajado a alguna de las zonas de riesgo, sino también aquellas que estén padeciendo alguna infección respiratoria grave o neumonía desconocida. En esos casos hay que hacer pruebas para descartar y confirmar, y en el caso del paciente de Sevilla, se ha confirmado.

Según la cronología que recoge ABC Sevilla, el hombre, natural de la provincia de Huelva, se comenzó a encontrar mal y con fiebre el día 12 de febrero. Al no remitir, acudió a su médico de cabecera y finalmente fue ingresado el día 19, una semana después de comenzar a presentar síntomas parecido a los de una neumonía. Durante esa semana, recibió con normalidad visitas de sus familiares.

El domingo 23, sigue contando ABC, ya no tuvo fiebre, pero en el centro hospitalario decidieron aislarlo de forma parcial el lunes 24 porque los análisis no daban un diagnóstico claro de neumonía. Finalmente, debido al cambio de protocolo que anunció el ministro, se le han hecho las pruebas este martes y, al recibir el positivo, se ha procedido a aislarle. Sus personas allegadas no han presentado síntomas.