Sanidad sitúa el riesgo de coronavirus en ‘moderado’ por los focos puntuales de contagio

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha comparecido este miércoles para actualizar la situación del coronavirus en España tras los ocho casos confirmados (minutos después de que terminara ha habido un noveno en Catalunya). Simón ha anunciado que la comisión de seguimiento diaria que preside el Ministerio ha elevado de 'bajo' a 'moderado' el riesgo de contagio en España por los diagnósticos que se han producido desde el lunes y por el brote en el norte de Italia. Pero ha insistido en que solo es realmente 'moderado' en las zonas donde ha habido afectados y en su entorno cercano.

Lo activan a nivel nacional para "reactivar nuestra capacidad de reacción, estar atentos", pero globalmente en España, en zonas donde no ha habido casos, sigue siendo bajo o casi nulo. Es decir, en Adeje (Tenerife), donde se cuentan ya cuatro positivos, sí hay un riesgo moderado, pero no en toda la isla, como tampoco en toda la Comunidad Autónoma de Madrid y sí en las zonas próximas a donde hayan estado los dos afectados. Pero por prevención y "para garantizar la atención sanitaria", se decide establecerlo en todo el país.

"Conceptualmente", ha dicho, el escenario tras lo ocurrido en Italia "no ha cambiado mucho hasta ahora. Hay más volumen de casos, pero el riesgo de transmisión para la mayoría de la población no ha cambiado". Esto se debe principalmente a que todos los casos positivos son importados desde Italia, es decir, se trata de ciudadanos que han estado recientemente en ese país y lo contrajeron ahí. No ha habido transmisión autóctona, por lo que la situación se considera controlada. "El impacto en el Sistema sigue siendo bajo", ha repetido, "no ha cambiado sustancialmente".

El coordinador también ha informado de que, ahora mismo, "debido al gran intercambio que tenemos con Italia, lo que nos preocupa es el brote en ese país". Desde que se notificó, se han hecho en España alrededor de 100 pruebas por considerarse personas "sospechosas" (por presentar síntomas y por haber estado los últimos 14 días en las cuatro regiones del norte de Italia afectadas), pero solo los 9 conocidos han sido confirmados. En China, fuera de Wuhan, solo ha habido cuatro diagnósticos nuevos entre ayer y hoy. "El problema asociado a China está controlándose muy bien. Progresivamente, tenemos que ir cambiando la idea, empezar a pensar que no es la zona de mayor riesgo. Aunque la situación ahí vaya a durar semanas o meses", añadía.

Simón ha explicado otros aspectos relacionados con el virus. "No es necesario el uso de mascarillas", ha informado. En las últimas horas, se ha disparado la venta de estos productos en farmacias, cuando desde Sanidad indican que solo son efectivas para personas ya enfermas y en entornos sanitarios. "No es una enfermedad con los niveles de gravedad de otras que hemos tenido en el pasado, pero es una enfermedad nueva. Y no queremos añadirnos enfermedades, sino quitarnos enfermedades. Por eso la prioridad es contener el coronavirus, y esto tiene que trabajarse a nivel global", ha resumido sobre la crisis sanitaria. El protocolo sumó ayer a las cuatro regiones del norte de Italia (Piamonte, Lombardía, Véneto y Emília Romagna), Singapur, Japón, Corea del Sur e Irán como “zonas de riesgo”, además de China.