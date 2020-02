Madrid confirma su primer caso de coronavirus tras los registrados este martes en Barcelona, Tenerife y Castellón

La Comunidad de Madrid ha activado este martes el protocolo por un caso positivo de coronavirus. Se trata de un varón de 24 años que estuvo de viaje en Italia y que ha sido atendido en su domicilio desde donde ha sido trasladado al hospital Carlos III tras dar positivo en el primer análisis. Con este ya son cinco los casos confirmados en las últimas horas en España tras los dos de Canarias, el de Castellón y el de Barcelona, todos ellos ligados con el brote del norte de Italia. Se suman a los dos registrados en nuestro país –un turista alemán en la Gomera y un británico en Mallorca– a comienzos de mes.

El primer positivo registrado esta semana en España tras el agravamiento del brote en Italia se confirmó este lunes en la clínica Quirón Sur de Tenerife. Un paciente, un médico italiano de turismo por España, había ingresado voluntariamente en la clínica privada al notar los síntomas de la enfermedad. Tras confirmarse el positivo en coronavirus, el paciente fue aislado y sigue bajo control sanitario en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Pasado el mediodía de este martes, el Gobierno de Canarias ha confirmado que la esposa del paciente también había dado positivo en la primera prueba. La Consejería de Sanidad informó que ambos pacientes se encontraban en buen estado y permanecían aislados. A última hora del día se ha conocido que los ocho italianos que llegaron junto al matrimonio infectado a Tenerife no presentan síntomas del virus.

En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha anunciado a primera hora de la noche de este martes otro positivo más, esta vez en Castellón. Se trata de un hombre que había acudido al hospital La Plana, en Vila-real con síntomas compatibles con la enfermedad. Al parecer, habría viajado a Italia en los últimos días. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus Covid-19, ha indicado Sanidad en un comunicado.

Horas antes, el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya había confirmado también un positivo: una mujer italiana residente en Barcelona que se encuentra ahora ingresada en el Hospital Clínic, centro de referencia para enfermedades contagiosas.

La paciente, de 36 años, había viajado entre el 12 y el 22 de febrero a la región de Lombardía (norte de Italia), una zona en la que se ha expandido en los últimos días la epidemia hasta superar los 300 infectados. Fue ella misma la que contactó con el Clínic en la noche del lunes. Allí le realizaron el cribado epidemiológico y microbiólogico. 25 personas que estuvieron en contacto con ella se encuentran bajo supervisión en "aislamiento domiciliario".

Sanidad recomienda no viajar al norte de Italia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido tras la celebración de un Consejo Interterritorial extraordinario por el coronavirus, en el que ha revisado el protocolo sanitario a seguir junto a los representantes de las comunidades autónomas.

En la reunión se ha ampliado lo que se considera 'zonas de riesgo': ya no solo es Wuhan (China) sino también Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur y cuatro regiones del norte de Italia (Véneto, Emilia Romagna, Lombardía y Piamonte). Por tanto, el ministro recomienda a los ciudadanos no viajar a estas zonas "en caso de que no sea imprescindible", una medida que califica "de sentido común" y encaminada a "la prevención", que es su "objetivo principal".

No es una "prohibición", ha recalcado, pero "si se va a viajar por placer" a esos lugares, es mejor no hacerlo, de acuerdo a los criterios de los técnicos que asesoran al Ministerio. En Italia ha habido ya más de 200 infectados y once fallecidos desde que se desató un brote de COVID-19 (nombre científico de la enfermadad que provoca el coronavirus) el pasado viernes. A los ciudadanos españoles que están ahí, o en Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur o China, les indica simplemente "que atiendan a las autoridades sanitarias", y no se les van a realizar controles específicos en los aeropuertos españoles.

A las 9.30 horas de este miércoles está prevista la comparecencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de la directora de Salud Pública para informar sobre el positivo en la capital. A la rueda de prensa se unirá la subdirectora del Hospital Carlos II, Concepción Prados, y el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Rafael Delgado.