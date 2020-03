El Gobierno suspende los eventos a cubierto de más de mil personas en Madrid, La Rioja y Vitoria

El Gobierno ha decretado la suspensión de todos los eventos a puerta cerrada que reúnan a más de mil personas en las zonas de España declaradas de alta transmisión de coronavirus: Comunidad de Madrid, La Rioja, y las localidades vascas de Vitoria y Labastida. Tendrá aplicación durante un mes. También todos los partidos que supongan "gran influencia de aficionados" se jugarán a puerta cerrada durante las próximas dos semanas, se suspenderán los viajes del Imserso del próximo mes, se dará incapacidad laboral a quienes estén en aislamiento preventivo por ser sospechosos de portar la enfermedad, y quedan prohibidos los vuelos entre Italia y España hasta el 25 de marzo.

Todo esto, anunciado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se suma al paquete de medidas que el Ministerio de Sanidad confirmó este lunes y ha ido avanzando este martes. Lo hace tras reconocer "transmisión comunitaria" en varias zonas de España: toda la Comunidad de Madrid, y Vitoria y Labastida, en Euskadi, y toda La Rioja, todas en este momento descontrolada.

Salvador Illa ha recordado, al ser preguntado por que se permitiera celebrar el domingo actos como la manifestación del 8 de marzo y el mitin de Vox en Vistalegre, que la suspensión de eventos va dirigida a los que se celebren "a puerta cerrada". Además, el "cambio significativo" en el número de casos en Madrid se produjo entre la tarde del domingo y el lunes. "La situación del lunes no es la misma que la del domingo ni la del sábado. Esto va a seguir siendo así", ha comentado también, y las políticas se deciden analizando la situación por horas, "en coordinación con comunidades y organismos europeos" y bajo "el criterio de los expertos".

El Gobierno acordó ayer lunes con todas las comunidades el cierre de centros educativos, de guarderías a universidad, en las tres áreas de transmisión –hoy se ha sumado La Rioja–. Se recomendó que, si se puede evitar, no se viaje tampoco a otros sitios –ni dentro ni fuera de España– y el teletrabajo "siempre que sea posible". No han sido anunciadas medidas de ayuda a la conciliación o para el teletrabajo para las dos semanas que los menores no tengan clases.

En los próximos días, ha dicho, "por lógica", los positivos van a seguir aumentando, por lo que los resultados de las medidas tardarán en comprobarse. Todas las medidas se decretan bajo la "evidencia científica", han insisitido también la ministra portavoz, María Jesús Montero. España ha superado este martes los 1600 infectados y ha alcanzado los 35 fallecidos. Se han realizado 17500 pruebas. Son cifras que obligan a dar "un paso más", algunas específicas a todos y otras en zonas de transmisión que pasan a un escenario de "contención reforzada".