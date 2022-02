Al arzobispo de Oviedo le sorprende que el Parlamento investigue los abusos a menores en la Iglesia

La sociedad "ha perdido su horizonte moral". La pornografía "tan fácilmente asequible", la educación "ideologizada por el género" y la "hipocresía cínica de la inmoralidad o amoralidad", hacen de campo de cultivo para que se sigan cometiendo estas "tragedias deleznables". Esta es la opinión del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien en su última carta pastoral confunde la pederastia (violación de menores) con la pedofilia (atracción hacia los menores) y dice estar sorprendido por el interés del Parlamento en los abusos cometidos por "clérigos".

El jerarca católico cree que la atención que algunos "mandamases y sus terminales mediáticos" prestan a los abusos a menores en el seno de la Iglesia no es más que una "cortina de humo" establecida por "las gobernanzas" de nuestro país. Esa cortina de humo (a veces "verdadera niebla persistente") estaría compuesta por una amalgama "de mentiras" que sitúa a los cristianos como "cabezas de turco", víctimas de un "pim-pam-pum", todo para ocultar "la verdad".

Esa "verdad" sería que la "pedofilia" no es "un pecado o delito cristiano en general y clerical en particular", sino que lo es "de toda la sociedad". "Donde hay menores, existe el riesgo de perpetrar estos crímenes", afirma el arzobispo, y apela a "estudios estadísticos independientes" (que no cita) para decir que las violaciones de menores cometidas por clérigos son el 0’2% del total: "Por eso sorprende el interés de un parlamento que se centra en este porcentaje e ignora el 99’8% restante".

Sanz afirma, además, que la jerarquía católica ya ha puesto en marcha "espacios y recursos humanos para la acogida de esas denuncias, para la prevención que eviten estos terribles abusos".

"La Iglesia roba"

El arzobispo también considera parte de esa "consigna que ha señalado a los cristianos" el hecho de decir que "la Iglesia roba y ha de devolver lo que indebidamente se ha apropiado".

Sin mencionar el proceso de inmatriculaciones (por el que gracias a una ley del Gobierno de Aznar la jerarquía católica inscribió como propios inmuebles y bienes que no le pertenecían) Sanz se muestra así beligerante contra la posible devolución de esas propiedades.

Cree que esos mensajes –que "la Iglesia roba y abusa de los niños y personas vulnerables"– no tendrán jurídicamente "ningún recorrido fehaciente, pero que supondrán una erosión que se intentará que sea perdurable".

En la línea de Vox y el PP

El pasado 1 de febrero, Vox y PP se quedaron solos en el Parlamento en su rechazo a investigar los abusos en la Iglesia. En la misma línea que el arzobispo Sanz, los de Pablo Casado solicitaban que no solo se investigaran los abusos cometidos por religiosos, sino también en otros ámbitos.