PP y Vox se quedan solos en el Congreso en su rechazo a investigar los abusos en la Iglesia

La reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados y las ruedas de prensa ofrecidas este martes por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han evidenciado la soledad de PP y Vox en contra de la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja para investigar los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y por miembros de la confesión católica.

Ambos grupos, presentes en el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja, han mostrado en el mismo su oposición a crear esa comisión, según han confirmado a elDiario.es fuentes parlamentarias.

La mayoría de la Mesa, gracias a la suma de los integrantes de PSOE y Unidas Podemos, ha calificado no obstante la solicitud de creación de comisión de investigación registrada la semana pasada por el grupo confederal, ERC y EH Bildu, por lo que la iniciativa ha logrado pasar el primer trámite antes de que la Junta de Portavoces decida llevarla a Pleno y se vote su aprobación definitiva.

Mientras todos los partidos que han comparecido este martes en rueda de prensa –Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Junts, CUP, Más País-Equo y Compromis– han respaldado la comisión de investigación, el PP, según ha podido conocer este diario, ha presentado una serie de alegaciones en la Mesa del Congreso para tratar de tumbar la iniciativa.

Las condiciones del PP

En ese escrito, los de Pablo Casado solicitan que no solo se investiguen los abusos en el seno de la Iglesia, sino también en otros ámbitos. Los populares pedían así que no hubiera limitaciones a la hora de determinar los causantes de las agresiones sexuales. La aceptación de esas condiciones era condición sine qua non para que el PP apoyara la medida, según han explicado fuentes parlamentarias.

Pero su escrito no ha sido aceptado por la mayoría de la Mesa, que ha acordado calificar la proposición de creación de una comisión de investigación tal y como la presentaron Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

El portavoz del grupo confederal en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha considerado que el de los abusos es "un tema muy importante" en el que el Congreso debe abrir vías "para reparar a las víctimas". También han respaldado la comisión de investigación Mertxe Aizpurua, de EH Bildu; Inés Sabanés, de Más País-Equo; Joan Baldoví, de Compromis; Mireia Vehí, de la CUP; Miriam Nogueras, de Junts; y Néstor Rego, del BNG.

Ciudadanos se ha desmarcado de las otras dos derechas, que son a la vez sus socios en comunidades como Andalucía, Murcia y la ciudad de Madrid. La formación que se dice "liberal" muestra favorable a que se investiguen los abusos de la Iglesias porque "se trata de una información de interés público", ha señalado este martes en el Congreso el portavoz adjunto, Edmundo Bal. No obstante ha opinado que aunque "los españoles tienen derecho a conocer los hechos y las víctimas a ser oídas", la comisión "no puede servir para estigmatizar a la Iglesia".

Ciudadanos se desmarca de las otras dos derechas

Bal ha señalado que en las conclusiones de todas las comisiones deberían establecerse "medidas legislativas para que no vuelva a suceder casos similares" y ha lamentado en la comisión Kitchen el dictamen que se va a presentar y votar este semana no incluya nada para evitar que en el futuro se puedan dar más casos de corrupción. "El PP no tiene ganas de investigar la corrupción que le invade", ha deducido.

El portavoz adjunto de Ciudadanos ha criticado también "la hipocresía" de algunos grupos parlamentario que apoyan esta investigación a la Iglesia pero en cambio rechazan abrir otra comisión para "esclarecer los terribles y escabrosos casos de las niñas tuteladas", informa Carmen Moraga.

A partir de ahora, una vez iniciada la tramitación, debe ser la Junta de Portavoces la que establezca cuándo se va a llevar a Pleno el debate sobre la comisión de investigación, aunque esta no llegará antes del 17 de febrero, próximo Pleno previsto tras el parón propiciado por las elecciones en Castilla y León del próximo día 13.