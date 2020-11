Ayuso apuesta por mirar al año 2021 porque "las Navidades pasan rápido"

Madrid, 24 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, al margen del plan que prepara la Consejería de Sanidad para tener unas Navidades seguras, no hay que confiarse porque "las Navidades pasan rápido" y hay que mirar al año 2021.

Así lo ha expresado en la presentación de las nuevas medidas de prevención contra la Covid-19 en los sectores de restauración y hostelería a través del identificativo Garantía Madrid en un acto en el que ha estado acompañada por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.

"No podemos permitirnos volver atrás y tener otra vez las circunstancias que se dieron en julio y agosto de confianza, cuando pensamos que el virus se había acabado y que no pasaba nada. Sobre todo, nos volvimos a reunir en torno a una mesa con amigos y con familiares, pensando que no nos íbamos a contagiar", ha explicado Díaz Ayuso en Casa Botín, el restaurante más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los Récords.

Estas Navidades "no puede volver a pasar lo mismo", ha indicado la presidenta madrileña, quien ha admitido son fechas "muy importantes" en las que "las personas ahora más que nunca quieren estar con los suyos, después de un año muy difícil", pero "no olvidemos que pasan rápido y después lo que tenemos que hacer es poner la vista en la primavera, en 2021 y en la recuperación para que Madrid siga siendo un lugar seguro".

Díaz Ayuso ha querido dejar claro "la hostelería no es el problema", sino que es la falta de responsabilidad por parte de todos lo que provoca los contagios de coronavirus.

"Lejos de ser un problema, la hostelería es nuestra gran aliada" con iniciativas como el sello Garantía Madrid donde los propietarios de bares y restaurantes y de todos los comercios "ya venían poniendo en marcha una serie de medidas para cuidar a sus clientes y ahora lo van a hacer mucho más, si cabe".

Si se tienen en cuenta medidas como la ventilación cruzada, los medidores de C02 (dióxido de carbono), un registro de los clientes para poder cuidarlos y llamarles en caso de que haya algún problema, los aforos y todas las indicaciones sanitarias, "los locales que tengan estos sellos pueden decir a sus clientes que son lugares todavía mucho más seguros", ha subrayado la presidenta.

Díaz Ayuso ha puesto de relieve que con la responsabilidad y el esfuerzo de todos los casos de Covid-19 están bajando de forma paulatina y constante en la Comunidad de Madrid, pero "no hay que confiarse lo más mínimo" porque "esto no ha terminado hasta que llegue la vacuna, cosa que se desconoce por el momento".

"Se ha oído hablar mucho de la estrategia de vacunación, pero no hay vacuna todavía, con lo cual no nos podemos precipitar. Hasta que llegue ese feliz momento que todos estamos esperando, ahora lo que no podemos hacer es volver atrás", ha sostenido Díaz Ayuso, quien ha insistido en que ahora lo importante es cuidarse y ha apuntado que 2021 ha de ser el año de la recuperación para Madrid y para España.