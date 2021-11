Sanidad afirma que España tiene "acorralado al virus a diferencia del entorno europeo"

Un año y ocho meses después de que el coronavirus encerrara a toda España en sus casas, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que se dan las condiciones para afirmar que el virus "está acorralado". No ha desaparecido, como ya avanzaban todos los expertos hace tiempo, pero la situación está "aparentemente estabilizada", según ha confirmado la titular del departamento, Carolina Darias, en una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud. La ministra incluso ha asegurado que España está en un "nivel tremendamente óptimo para estar cerca de la inmunidad de grupo".

Darias ha comentado los leves repuntes de la incidencia en la última semana, pero ha matizado que la velocidad de ascenso, situada en el 7%, es "mínima". "Mantenemos una situación estable en todos los indicadores, diferenciada del resto del entorno europeo", ha asegurado tras el encuentro telemático con los consejeros de salud autonómicos, con los que ha abordado la financiación de los tratamientos de plasmaféresis, la formación continuada de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y el reparto de 220 millones de fondos europeos para Salud Digital.

¿El coronavirus entonces ya puede considerarse una enfermedad endémica, no epidémica? "Le corresponderá a la Organización Mundial de la Salud hacerlo", ha respondido Darias, que llama a "no bajar la guardia" y continuar con la "cultura del cuidado".

La incidencia acumulada no ha logrado bajar de 40 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra es buena respecto a los países del entorno, pero no alcanza la simbólica "nueva normalidad" situada por el Ministerio de Sanidad en una tasa de 25. Este jueves ha superado los 50 casos y España está de nuevo en riesgo medio.Varios epidemiólogos consultados prevén, con todas las cautelas que exige un virus cuyo comportamiento aún no es claro, que reducir más la incidencia será complicado y está por ver cuál es su techo, aunque ahora, con la población mayoritariamente vacunada, no es el indicador más importante.

La ministra ha hecho un nuevo llamamiento a las personas que todavía no se han vacunado -unos cuatro millones que han escapado a la campaña ordinaria- y ha recordado que "las vacunas protegen y salvan vidas". De hecho, ha subrayado, la diferenciada situación española respecto a Europa se debe al éxito del proceso en España.