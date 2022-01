El consumo de cannabis produce alteraciones cognitivas persistentes

Una revisión sistemática publicada hoy en la revista científica Addiction ha descubierto que el consumo de cannabis produce deterioros cognitivos agudos que pueden continuar más allá del periodo de intoxicación. Esta metarrevisión (revisión de revisiones), dirigida por canadienses, ha fusionado los resultados de 10 metanálisis que representaban a más de 43.000 participantes.

El estudio ha descubierto que la intoxicación por cannabis provoca alteraciones cognitivas de pequeñas a moderadas en áreas como la toma de decisiones, la supresión de respuestas inapropiadas, el aprendizaje a través de la lectura y la escucha, la capacidad de recordar lo que se lee u oye y el tiempo necesario para completar una tarea mental, indica la Society for the Study of Addiction, de Reino Unido, en una nota de prensa.

Estas y otras alteraciones agudas reflejan los efectos residuales documentados para el consumo de cannabis, lo que sugiere que los efectos perjudiciales del cannabis comienzan mientras se consume y persisten más allá de ese periodo. Algo parecido a lo que sucede con el consumo de alcohol, una sustancia que, a diferencia del cannabis, es legal y está socialmente aceptada en numerosos países.

"Nuestro estudio nos ha permitido poner de manifiesto varias áreas de la cognición que se ven afectadas por el consumo de cannabis, como los problemas de concentración y las dificultades para recordar y aprender, que pueden tener un impacto considerable en la vida cotidiana de los consumidores", afirma el Dr. Alexandre Dumais, coautor del estudio y profesor clínico asociado de psiquiatría en la Universidad de Montreal.

"El consumo de cannabis en los jóvenes puede conducir, por tanto, a una reducción de los logros educativos y, en los adultos, a un bajo rendimiento laboral y a una conducción peligrosa. Estas consecuencias pueden ser peores en los consumidores habituales".

El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida en el mundo (después del alcohol y la nicotina) y los adolescentes, así como los adultos jóvenes, tienen las tasas más altas de consumo.

“Los recientes cambios globales en la legalización del cannabis sugieren que la percepción pública de su seguridad y aceptabilidad está en aumento. Por lo tanto, es importante comprender los riesgos cognitivos que conlleva el consumo de cannabis, especialmente para los jóvenes, cuyos cerebros están experimentando importantes cambios en su desarrollo”, señala la nota.

Uso medicinal

En el debate sobre la legalización del cannabis juega un papel importante su uso medicinal. La marihuana medicinal se puede utilizar para aliviar el dolor (incluido el dolor crónico), controlar náuseas y vómitos causados por la quimioterapia en los enfermos de cáncer y abrir el apetito, lo cual es de utilidad para personas que no comen suficiente y pierden peso debido a otras enfermedades, como el VIH/SIDA y el cáncer.

